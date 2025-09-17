Ojol en algunas áreas compactas se negó a participar en la acción de hoy, la razón …

Yakarta, Viva – Cuando varios taxistas de motocicletas en línea (ojol) Prepárate para ir por el camino en acción Hoy, para conductor En varias regiones, eligen diferentes caminos.

Acordaron no participar en la acción, y preferían mantener el trabajo buscando órdenes para satisfacer las necesidades de la familia y mantener la estabilidad. público. En Bekasi Raya, tanto ciudades como distritos, los conductores se negaron a participar en la acción.

Secretario General del Nacional Ojek Ojek (Kodan) Bekasi Raya, Handriko o Koko, enfatizó que esta actitud es una forma de responsabilidad del conductor hacia la comunidad.

«El conductor de Bekasi permanece en oferta, nadie participa en la acción. Preferimos mantener la situación para permanecer estable», dijo a los periodistas el miércoles 17 de septiembre de 2025.

Según él, el paso fue dado después de ver el impacto negativo de la demostración anterior. «Queremos participar en la creación de una sensación de seguridad y propicio en la comunidad. Eso es más importante que unirse a las calles», dijo.

El apoyo a las actitudes no demandadas también provino de Solo Raya. La Asociación de Conductores de Soloraya de conductores de dos ruedas (Garda) enfatizó que no participaron en la acción nacional. El portavoz de Soloraya Garda, Djoko Saryanto, dijo que no querían que el movimiento del conductor OJOL fuera montado por los intereses políticos.

«Nos estamos enfriando, no provocados, no nos llevamos. Estamos más enfocados en luchar por regulaciones claras, no manifestaciones propensas a montar», dijo Djoko.

Garda Soloraya ahora elige centrarse en el aliento del nacimiento de la ley de transporte en línea y una determinación de tarifas más justa. Una actitud similar vino de Banten. Michael, un representante de la comunidad de la Unidad de Reacción Rápida (URC), dijo que la mayoría de los conductores se negó a participar en la acción.

«En mi opinión, no son parte de Ojol. Eso es solo una pequeña parte, una persona, y no representa al conductor. El OJOL original prefiere encontrar órdenes», dijo Michael.

Michael dijo que el servicio no sería perturbado a pesar de la acción en Yakarta. También recordó que el nombre del difunto Ojol Affan Kurniawan no está politizado.

«La orden continúa ejecutándose, la aplicación permanece abierta, por lo que no habrá interferencias significativas en el campo», dijo.

Se sabía, anteriormente el presidente de la Asociación de conductores Ojek en línea de Garda Indonesia, Raden IGun Wicaksono, su partido celebraría una manifestación de OJOL el 17 de septiembre de 2025. Es decir, con la demanda de que el presidente PRABOWO Subianto retirara al Ministro de Transporte, Dudy Purwaghandi, que coincidió con la Día Nacional del Transporte.