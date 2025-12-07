Ojo, los órganos íntimos de los hombres pueden correr riesgo de ser amputados si ocurre este problema

VIVA – Casi todos los hombres experimentarán problemas sexuales al menos una vez en la vida. La disfunción eréctil (DE) se conoce como el problema sexual más común que experimentan los hombres, especialmente a medida que envejecen.

Sin embargo, algunos hombres tienen dificultades para lograrlo. organos intimos «se levantan», también hay quienes realmente tienen dificultades para volver a bajarlo y esta condición puede ser peligrosa si no se trata de inmediato. Esta condición, que en el lenguaje médico se llama priapismo, es una erección que dura mucho tiempo y es dolorosa.

Si no se trata rápidamente, puede causar daño permanente al pene.

Esta afección ocurre entre 0,73 y 5,4 de cada 100.000 hombres al año, por lo que no es de extrañar que muchas personas nunca hayan oído hablar de ella.

Aunque es poco común (0,73-5,4 por hombre por año), los expertos en salud enfatizan la importancia de comprender esta afección porque es necesario un tratamiento médico inmediato para prevenir daños permanentes, incluido el riesgo de amputación.

La Dra. Fox Online Pharmacy, la Dra. Deborah Lee, explica que existen dos tipos de priapismo que debe conocer. Primero es priapismo tartamudo es decir, erecciones dolorosas que aparecen repetidamente en poco tiempo y generalmente desaparecen por sí solas. El segundo es el priapismo fulminante, es decir, una erección severa que dura horas y requiere atención médica inmediata porque puede causar daños graves a los tejidos si no se controla.

«Si una erección dura más de cuatro horas, es una emergencia médica. Sin un tratamiento rápido, puede causar daño permanente al pene, disfunción eréctil e incluso gangrena. Esto ocurre porque la sangre queda atrapada en el pene de modo que la sangre oxigenada no puede ingresar al tejido», dijo el Dr. Lee citado en la página The Sun, el lunes 8 de diciembre de 2025.

Síntomas a tener en cuenta

El síntoma principal del priapismo es una erección que aparece sin estimulación sexual, dura mucho tiempo y no baja. Según el Dr. Lee, esta afección puede volverse cada vez más dolorosa.

«A veces se despiertan en mitad de la noche con una erección muy dolorosa que no desaparece. En el 81,5 por ciento de los casos, el nivel de dolor es de moderado a intenso», afirmó.

Entonces, ¿quién corre el riesgo de sufrir este problema? Lee reveló que cualquiera puede experimentarlo priapismo. Sin embargo, el Dr. Lee dijo que existen cinco desencadenantes comunes de este problema, que van desde el estrés, el frío, la fatiga, la deshidratación hasta la infección.