Ojo, las fiestas navideñas se convierten en un campo de cosecha para los estafadores

Jacarta – Antes de Navidad 2025 y Año Nuevo 2026 (nataru), se prevé que el pueblo indonesio gastará 120 billones de IDR en necesidades básicas. día festivo.

Sin embargo, detrás de la euforia de las compras y transacciones digitales, se esconde la amenaza del fraude con pérdidas asombrosas.

En el último año se perdió un total de 8,2 billones de rupias y sólo se recuperó el 4,76 por ciento de los fondos de las víctimas.

Los datos del Centro Antiestafa de Indonesia (IASC) registraron 373.129 informes de fraude desde noviembre de 2024 hasta el 30 de noviembre de 2025, un promedio de 874 informes cada día.

De las 619.394 cuentas denunciadas por fraude, sólo 117.301 fueron bloqueadas con éxito.

«La identidad digital es la principal puerta de entrada a nuestra seguridad financiera. Con un promedio de 874 informes de fraude cada día, ya no podemos confiar en métodos de seguridad tradicionales que se pueden piratear fácilmente, como la OTP basada en SMS», afirmó el fundador y director ejecutivo. VIDANiki Santo Luhur.

Según los hallazgos de VIDA y los datos de la industria, el período navideño crea las condiciones ideales para tramposo:

– Debilidades de OTP: los datos de VIDA muestran que el 80 por ciento de las violaciones de cuentas ocurren debido a vulnerabilidades de OTP basadas en SMS o técnicas de phishing. La tecnología en la que se confía para la seguridad es en realidad la brecha más grande.

– Nuevo modo 2025 – AI Deepfake: El fraude basado en AI deepfake se disparó un 1.550 por ciento en Indonesia. Los estafadores ahora utilizan la tecnología AI Voice Cloning para imitar las voces de familiares, superiores o funcionarios, solicitando transferencias de fondos con una voz que se parece en un 99 por ciento a la original.

Impactante escala de pérdidas: OJK registró los tres mayores modos de fraude:

– Llamadas falsas/llamadas telefónicas falsas: 39.978 denuncias, pérdida de 1,54 billones de IDR.

– Estafa de compras: 64.933 denuncias, pérdida de 1,14 billones de IDR.

– Estafa de inversión de Bodong: 24.803 informes, pérdida de 1,4 billones de IDR.

En promedio, los indonesios solo denuncian el fraude después de 12 horas, mucho más tarde que otros países (entre 15 y 20 minutos). Este retraso significó que sólo el 4,76 por ciento de los fondos de las víctimas pudieron salvarse porque los rastros y fondos digitales habían cambiado de manos.

Bank Indonesia (BI), la Autoridad de Servicios Financieros (OJK) y la Agencia Nacional Cibernética y Criptográfica (BSSN) han recordado previamente al público que aumente su vigilancia, especialmente con respecto a los métodos fraudulentos que apuntan a las identidades digitales de los usuarios.

Como proveedor líder de identidad digital y prevención de fraude en Indonesia, VIDA comparte consejos para mantener la seguridad digital de los usuarios durante el periodo navideño: