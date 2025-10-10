OJK Revisa La Propuesta De Bonos Patriotas De Danantara, Esto Se Destaca

Jacarta – Autoridad de Servicios Financieros (FSA) reveló que lo estaba estudiando en profundidad propuesta Patriot Bond, propuesto por la Agencia de Gestión de Inversiones de Energía Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia.

El propio Patriot Bond tiene como objetivo recaudar fondos por valor de 50 billones de IDR, que se emitirán en dos series. Es decir, series con plazos de cinco años y siete años. Ambas series ofrecen un rendimiento del dos por ciento.

El presidente de la Junta de Comisionados (DK) de OJK, Mahendra Siregar, dijo que estaba manteniendo conversaciones con Danantara Indonesia. Para que el proceso realizado transcurra con prudencia y cumpla con los aspectos de buen gobierno corporativo (Buen Gobierno Corporativo/GCG).

«Mantuvimos conversaciones con Danantara y, por supuesto, el proceso que se llevará a cabo será exhaustivo. prudente y sigue gobernancia el bueno. «Por lo tanto, todos los requisitos se cumplen de acuerdo con las regulaciones aplicables», dijo Mahendra después de asistir a la Reunión de Coordinación Nacional del Equipo Regional de Aceleración del Acceso Financiero (TPAKD) en Yakarta, el viernes 10 de octubre de 2025.

Reveló que después de un proceso en profundidad, OJK podría facilitar lo mejor posible la emisión del primer instrumento de deuda de Danantara Indonesia.

«Así, a su vez, podemos facilitar lo mejor posible la emisión del Bono Patriota», dijo Mahendra.

Anteriormente, el director ejecutivo (CEO) de Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, confirmó que el registro del permiso de registro de Patriot Bond ante el OJK se completaría en octubre de 2025.

Los bonos, que se espera que recauden fondos por valor de 50 billones de IDR, se utilizarán para proyectos de energía nueva y renovable (EBT), así como para la conversión de residuos en energía (Waste to Energy).

El presidente Prabowo Subianto elogió el Bono Patriota lanzado por Danantara Indonesia para financiar varios programas de desarrollo nacional, incluida la construcción de plantas de energía residual (PLTSa) en 33 ubicaciones en varias regiones de Indonesia.

El Bono Patriota tiene como objetivo recaudar fondos por valor de 50 billones de IDR, que se emitirán en dos series, a saber, una serie con un plazo de cinco años y siete años. Ambas series ofrecen un rendimiento del dos por ciento. (Hormiga)