OJK reveló las diferencias en las estrategias de desarrollo criptográfico en Indonesia con la región de Asia Pacífico

Yakarta, Viva – Presidente de la Junta de Comisionados de la Autoridad de Servicios Financieros (Ojk) Mahendra Siregar Cada regulador financiero en la región de Asia Pacífico tiene su propia estrategia en la regulación y el desarrollo activo digitalincluido cripto- y stablecoin.

Mahendra explicó, una serie de jurisdicción estatal en la región, como Hong Kong Aún más avanzado en la implementación de políticas relacionadas con cripto. Algunos de ellos han emitido oficialmente Stablecoin para apoyar los mercados financieros.

«Primero de la Autoridad Monetaria de Hong Kong. Luego del Banco Central de Corea. Luego del Banco Japón de Japón. Dijeron que la emisión de Stablecoin fue jurisdicción», dijo Mahendra en la Conferencia de Crypto CFX 2025 en Tabanan, Bali, citada el viernes 22 de agosto de 2025.

Según él, si anteriormente muchas partes todavía dudaban con la complejidad de los activos digitales, el regulador ahora comenzó a adoptar una estrategia que se adaptó a las necesidades domésticas de cada país.

Presidente de la Junta de Comisionados de OJK Mahendra Siregar (Medio)

Dijo que el enfoque del uso de stablecoin era diferente. Hong Kong enfatizó los aspectos de liquidez y la estabilidad del mercado, Corea del Sur eligió diferentes caminos, mientras que Japón prestó atención a la diversificación de los activos financieros.

Además, Mahendra dijo que Indonesia a través de OJK continuaría desarrollando regulaciones de activos digitales de acuerdo con el mandato del desarrollo del sector financiero y la ley de fortalecimiento (P2SK).

En este reglamento, OJK tiene una amplia autoridad para regular y supervisar los activos digitales.

«La estrategia de Indonesia continúa priorizando el principio de precaución, protección del consumidor y una fuerte gobernanza, al tiempo que abre la innovación espacial en los ecosistemas financieros digitales», dijo.