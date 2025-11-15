OJK revela que el movimiento nacional financiero inteligente ha llegado a cientos de millones de participantes

Jacarta – Autoridad de Servicios Finanzas continúa esforzándose por presentar innovaciones y estrategias para una educación financiera efectiva y sostenible con todos los actores interesados, uno de los cuales es a través del programa Movimiento Nacional Inteligente Finanzas. Este esfuerzo ha llegado ahora a cientos de personas de toda Indonesia.

Así lo transmitió el director ejecutivo de Supervisión de Comportamiento, Educación y Protección al Consumidor de los Actores Empresariales de Servicios Financieros. FSA Friderica Widyasari Dewi cuando fue la oradora principal en el evento Financial Healing, ayer.

Friderica afirmó que el movimiento nacional involucra a todos los actores de los servicios financieros. Con datos a octubre de este año, a través del programa Movimiento Nacional Financiero Inteligente se han implementado 42,121 programas educativos y educativos alfabetismo que ha llegado a más de 200 millones de participantes o espectadores en toda Indonesia.

«Por supuesto, esto requiere orquestación, así como sinergia y colaboración continua entre todas las partes interesadas, incluida hoy la colaboración con Katadata, que también ha sido muy buena hasta ahora en brindar educación y alfabetización a la comunidad, incluso a través de eventos. Sanación financiera«, dijo Friderica, citada de su declaración del sábado 15 de noviembre de 2025.

Friderica Widyasari Dewi, directora ejecutiva de la Supervisión de Conducta Empresarial, Educación y Protección del Consumidor de Servicios Financieros de OJK.

Friderica también recordó al público la importancia de la educación financiera para que puedan gestionar sus finanzas de manera inteligente, firme y sostenible. OJK, afirmó Friderica, espera que cada vez más jóvenes puedan planificar mejor su futuro financiero, para que ya no prueba y errorpero lleno de control y dirección clara hacia un futuro próspero.

Friderica reveló que hay muchos desafíos que enfrentar para aumentar la educación financiera de las personas. Actualmente, dijo, muchas personas siguen afectadas estafa (cualquier forma de fraude que tenga como objetivo obtener beneficios deshonestos de la víctima, como dinero, datos personales o bienes).

«Si miramos los datos del Centro Antiestafas de Indonesia a noviembre de este año, los datos sobre pérdidas públicas reportadas al Centro Antiestafas de Indonesia alcanzaron los 7,3 billones de IDR, incluyendo más de 323 mil informes públicos. Si miramos la comparación con otros países en los Centros Antiestafas de otros países, pueden recibir entre 150 y 200 informes por día. Con nosotros, al día podemos recibir entre 800 y 1000 informes de personas afectadas por estafas». dijo Friderica.