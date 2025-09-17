OJK llama a la economía indonesia puede crecer constantemente un 5 por ciento si los préstamos bancarios cultivan dos dígitos

Yakarta, Viva – Autoridad de servicios financieros (Ojk) Bienvenido la colocación de fondos gubernamentales de BI de RP 200 billones a banco Himbara. Esto hace que la banca Likuditas sea más pesada para poder aumentar crédito y se espera que impulse la economía nacional.

Reveló el jefe del ejecutivo de supervisión bancaria OJK, Dian Ediana Rae, para fomentar el crecimiento económico nacional constante al 5 por ciento, los préstamos bancarios deben hacer crecer dos dígitos. Porque, el crecimiento del crédito, especialmente en el sector productivo, tiene un papel vital en el movimiento de la actividad económica.

«Bueno, este es uno de nuestros esfuerzos de vez en cuando, por supuesto, en cualquier condición, señor, incluso cuando enfrentamos el problema Covid-19, etc. para seguir tratando de aumentar el crédito dando más óptimas», dijo Dian en una reunión de trabajo con la Comisión de Representantes XI de la Cámara de Representantes, en Jakarta, el miércoles 17 de septiembre, 2025.

Sin embargo, a partir de agosto de 2025, los préstamos bancarios todavía se registran para crecer un 7,56 por ciento anualmente (año tras año/YOY), un aumento en comparación con julio de 2025 que ascendió al 7.03 por ciento (interanual). Según Dian, este aumento es positivo, pero aún es necesario alentarlo a poder apoyar el objetivo del crecimiento económico.

El gobierno anterior había colocado RP200 billones de Bank Indonesia a los cinco miembros de la Asociación Bancaria de propiedad estatal (HIMBARA) basada en el decreto del Ministro de Finanzas Número 276 de 2025, que fue válido desde el 12 de septiembre de 2025.

BRI registra la distribución crediticia a MIPYMES hasta RP 1.095.64 billones

De esa cantidad, BRI, BNI y Bank Mandiri recibieron cada uno RP55 billones, BTN RP25 billones y el banco islámico indonesio RP10 billones. La Comisión de la Cámara de Representantes XI sugirió que se dirija a los fondos para alentar los préstamos al sector productivo, incluido Umkm.

Específicamente para el sector MIPYME, Dian respondió a él como una discusión adicional con el Ministerio de Finanzas.

El OJK había emitido previamente el POJK número 19 de 2025 con respecto a la facilidad de financiamiento de acceso a las MIPYME, lo que exigió la expansión del acceso financiero a las MIPYME.

Acceso a la financiación del crédito comercial de las personas (KUR) para actores de MSME por Bri Bank

Esta regla alienta a los bancos e instituciones financieras no bancarias (LKNB) a presentar productos financieros que están de acuerdo con las necesidades de cada segmento de negocios, que van desde micro y ultra micro que requiere un acceso rápido y simple, hasta pequeñas y medianas empresas que requieren servicios más complejos.

«La distribución de fondos de RP 200 billones en el sistema bancario, exactamente el día antes de emitir POJK relacionado con este MSME. Por lo tanto, creo que podría ser una cocciencia, con suerte es una monedas positivas para que podamos fomentar realmente más cosas relacionadas con la distribución (crédito) de este MSME», dijo Dian. (Hormiga)