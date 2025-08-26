OJK lanza sprint, la licencia de la industria de servicios financieros es una puerta

Yakarta, Viva – La transformación digital se está convirtiendo cada vez más en la eficiencia de los servicios públicos, incluso en el sector de servicios finanzas. Con dinámica industria que se está volviendo más rápido y complejo, la necesidad de licencia Los transparentes, medibles y eficientes son cada vez más importantes.

Leer también: La investigación que llama a la generación productiva de la República de Indonesia no está lista para enfrentar una emergencia financiera



Autoridad de servicios financieros (Ojk) Responde a esto inaugurando los servicios de licencia de una puerta a través de un nuevo sistema integrado.

OJK lanzó oficialmente la transición de servicios de licencias del Sistema Integrado de Información de Servicios Financieros (SIJINGGA) al Sistema Integrado de Licencias y Registro (SPRINT) como parte de un paso estratégico para acelerar y optimizar el proceso de licencia de la industria de servicios financieros.

Leer también: Anindya enfatiza la industria verde puede acelerar el crecimiento económico



Esta transición es efectiva a partir del 1 de septiembre de 2025 e incluye servicios en el campo de seguros, garantía y fondos de pensiones (PPDP), así como instituciones financieras, compañías de capital de riesgo, IMF y otros LJK (PVML).

«La licencia es una de las principales tareas del OJK. Con la integración del sistema en el sprint, queremos asegurarnos de que los servicios de licencia sean más eficientes, rápidos y de calidad, pero permanecen en el corredor prudencial y el buen gobierno», dijo el vicepresidente de la Junta de Comisionado de OJK, Mirza Adityaswara, como se cita con un comunicado de prensa, el martes, 26 de agosto, 2025.

Leer también: Ahorro de estudiante Rp translúcido. 1.7 T, Bank Yakarta ganó el Premio Chase 2025





Vicepresidente de la Junta de Comisionados de OJK, Mirza Adityaswara

Agregó que los estándares de servicio también se mantendrán a través de la aplicación del acuerdo de nivel de servicio (SLA). «SLA es un compromiso de los servicios que deben cumplirse. Tratamos de garantizar que los servicios de licencia se otorguen a tiempo, y OJK siempre está abierto a los aportes de la industria para continuar mejorando la calidad de los servicios», dijo.

Sprint está diseñado como una nueva cara de la licencia de OJK que es más adaptativa, integrada y basada en la tecnología. Algunas de las innovaciones presentadas incluyen la simplificación de los procesos comerciales de 1,554 a 389 actividades, el uso de firmas digitales conectadas con BSSN, el uso de código QR para validación de permisos, servicios de asistencia a través de Sprint Chatbot y Sprint Corner, a sistemas de seguimiento (sistema de seguimiento) con notificaciones en cada etapa.

Esta transformación también abre el espacio para la centralización de la base de datos principal, la instalación de múltiples usuarios en todos los sectores, así como la colaboración de datos con ministerios/instituciones para minimizar los errores de entrada.

OJK dijo que el paso también apoyó la delegación de autoridad a las oficinas regionales para que los servicios de licencia se distribuyan de manera más uniforme en toda Indonesia.

Anteriormente, los servicios de licencia en el campo de los mercados bancarios y de capitales, finanzas derivadas e intercambios de carbono (PMDK) se habían integrado en Sprint. A principios de 2026, este sistema también incluirá micro instituciones financieras (LKM), fortalecerá la Fundación de Licencias inclusivas y modernas.

OJK afirmó que la transformación digital a través de Sprint continuará desarrollándose para presentar servicios de licencia que sean rápidos, responsables, transparentes e integridad, al tiempo que fortalecen la competitividad de la industria nacional de servicios financieros.