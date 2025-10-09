OJK habla sobre el plan de Purbaya de destinar fondos estatales al BPD

Jacarta – Autoridad de Servicios Financieros (FSA) a través del Director General de la Supervisión Bancaria OJK, Dian Ediana Raeacogió positivamente el plan del Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, que colocaría fondos gubernamentales en Banco de Desarrollo Regional (TLP).

Lea también: La deuda total por préstamos de los ciudadanos indonesios alcanza los 87,61 billones de IDR en agosto de 2025, consulte los datos



Considera que, en el mediano plazo, este esfuerzo se optimizará aún más para fomentar el crecimiento económico en la región, así como impulsarlo. liquidez bancaria en los bancos regionales.

Explicó que a agosto de 2025 se observó que las condiciones de liquidez agregadas del BPD eran muy adecuadas, con todos los indicadores de liquidez por encima del umbral. Esto está en línea con el índice de crédito a depósito (LDR), que en conjunto se registró en 78,70 por ciento o por debajo del promedio de la industria.

Lea también: El rendimiento crece positivamente, OJK: IHSG registra el récord más alto en septiembre de 2025



«Esto refleja el espacio para la expansión del crédito del BPD en la posición de agosto, que es mayor que la industria bancaria en general», dijo Dian en la teleconferencia RDKB de septiembre de 2025, el jueves 9 de octubre de 2025.



Directora Ejecutiva de Supervisión Bancaria OJK, Dian Ediana Rae

Lea también: El jefe de OJK garantiza que la industria de servicios financieros de RI se mantenga estable y preste atención a los indicadores



Él cree que los BPD deben fortalecer la infraestructura tanto en términos de recursos humanos como de políticas y gestión de riesgos, para garantizar que el discurso político del gobierno pueda funcionar de manera efectiva. De modo que, colocación de fondos El exceso de saldo presupuestario (SAL) también puede funcionar de forma eficaz y óptima.

Para el propio gobierno, la Dian enfatizó la necesidad de considerar el aspecto de los precios. Por ejemplo, en términos de tasas de interés, se espera que esto ayude a reducir el costo de los fondos, de modo que al final pueda reducir los costos del crédito.

Dian añadió que también se necesitan esfuerzos continuos para fomentar la capacidad de BPD de ampliar el crédito, sin causar muchos problemas, como los relacionados con el mal crédito.

«En cuanto al período de tiempo, por supuesto no debería ser corto (plazo) porque los proyectos varían. Algunos pueden ser de 1 año, 2 años, 3 años, tal vez 10 años», dijo Dian.

«Entonces, si queremos garantizar que podemos alcanzar más proyectos, entonces (el período de tiempo) debe ser más largo», dijo.