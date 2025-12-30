OJK explica cuatro agendas estratégicas para fortalecer el mercado financiero de Indonesia en 2026

Jacarta – Autoridad de Servicios Finanzas (FSA) prepara la dirección de la política nacional del mercado financiero estableciendo cuatro agendas estratégico cuál será el foco principal este año 2026.

Lea también: Predicción meteorológica para la Nochevieja del 31 de diciembre de 2025, varias zonas deben estar alerta



Este paso amplía la red. fortalecimiento regulaciones que han sido implementadas por la OJK a lo largo de 2025. En primer lugar, la profundización del mercado mediante el fortalecimiento de la oferta, la demanda y la infraestructura de supervisión.

En segundo lugar, aumentar la integridad del mercado fortaleciendo la efectividad de las sanciones y la calidad de los Emisores. En tercer lugar, fortalecer las instituciones de las empresas de valores y los administradores de inversiones, incluido el aumento de la resiliencia cibernética y el control interno.

Lea también: Gasps de intercambio de carbono, OJK: valor de transacción de 80,7 mil millones de IDR a lo largo de 2025



En cuarto lugar, desarrollar finanzas sostenibles mediante la ampliación de los usuarios de servicios de intercambio de carbono y la preparación de una hoja de ruta de sostenibilidad para el período 2026-2030.



Ilustración del sector financiero de Indonesia. Foto : ENTRE FOTOS/Wahyu Putro A

Lea también: Estrategia para gestionar las finanzas en 2026: aquí hay 5 consejos inteligentes para generar fondos de emergencia para pagar la deuda



«OJK, junto con SRO, invita a todas las partes interesadas a seguir fortaleciendo la sinergia con el Gobierno, la industria y la sociedad para apoyar los programas estratégicos nacionales y fomentar un crecimiento económico fuerte, inclusivo y sostenible en Indonesia», subrayó OJK en su declaración oficial citada el miércoles 31 de diciembre de 2025.

A lo largo de 2025, se registra que OJK emitió 10 Reglamentos OJK (POJK) y seis SEOJK/PADK. Estas regulaciones incluyen POJK 1/2025 sobre Derivados financieros basados ​​en valores como un hito para la supervisión de derivados con valores subyacentes, POJK 9/2025 sobre desmaterialización de valores de renta variable y activos no reclamados, así como POJK 15/2025 sobre la clasificación basada en calificaciones de fondos mutuos y administradores de inversiones.

Además de fortalecer el ecosistema económico verde, OJK lanzó el libro «Conocer y comprender el comercio de carbono para el sector de servicios financieros» el 15 de julio de 2025. Este libro fue preparado como referencia para la industria y la sociedad en la comprensión y expansión de las prácticas de comercio de carbono.

OJK también fomenta la eficiencia del servicio mediante la integración del sistema de licencias. Este paso se llevó a cabo mediante la unificación de SPRINT de OJK y SPEK de KSEI para el registro de fondos mutuos, logrando un proceso de concesión de licencias más rápido, preciso y centralizado.

Para mantener la integridad del mercado, OJK ha llevado a cabo 219 inspecciones técnicas y 155 inspecciones especiales sobre presuntas infracciones, de las cuales 116 casos estaban relacionados con transacciones bursátiles.

OJK también ha impuesto 120 sanciones administrativas por casos de infracción, 1.180 sanciones por informes tardíos y otras 65 sanciones fuera de caso con sanciones en forma de 6 revocaciones de licencia, 6 órdenes escritas y 329 advertencias escritas, con una multa administrativa total de 123.300 millones de IDR.