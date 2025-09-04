OJK enfatiza que el sector de servicios financieros de Indonesia se mantiene estable, considere los indicadores

Yakarta, Viva – Presidente de la Junta de Comisionados de la Autoridad Servicios financieros (Ojk), Mahendra Siregar dijo, la reunión de la Junta Comisionada Monthly de OJK (RDKB) el 27 de agosto de 2025 consideró, en general sector servicios financieros Indonesia aún despierto estable en medio de la dinámica global y nacional.

Además, en su último informe, el Fondo Monetario Internacional de Alias ​​FMI, también ha revisado a la proyección de su crecimiento económico global. A saber, 20 puntos básicos (BP) al 3 por ciento en 2025, y 10 pb a 3.1 por ciento en 2026.

«Por lo tanto, esta condición es impulsada por la carga frontal antes de los aumentos de tarifas, los aranceles efectivos de EE. UU. Son más bajos que el plan inicial, la mejora de las condiciones de liquidez global, así como las políticas fiscales acomodadas», dijo Mahendra en la conferencia de prensa Monthly RDK (RDKB) de agosto de 2025, jueves 4 de septiembre, 2025.

Presidente de la Junta de Comisionados de OJK, Mahendra Siregar

Por otro lado, una predicción similar de la OMC de la Organización Mundial del Comercio también ha estimado que el comercio global en 2025 crecerá en un 0.9 por ciento. «Y esto sigue siendo más alto que la estimación anterior, que es menos 0.2 por ciento. Y especialmente, una vez más, se debe a un aumento en la carga frontal importada de EE. UU.», Dijo Mahendra.

Además, Continúa Mahendra, una serie de desarrollos que ocurrieron en los países principales, mostraron diversas condiciones y condujeron a expectativas crecientes de las coagues de política monetaria global para apoyar el fortalecimiento de los mercados financieros.

«Como por ejemplo, el asunto del flujo de fondos a los mercados emergentes (países), incluida Indonesia», dijo.

Anteriormente, Mahendra también enfatizó que, en general, el sector de servicios financieros de Indonesia todavía mostraba un crecimiento sólido en agosto de 2025. Aunque, la dinámica sociopolítica en forma de manifestaciones caóticas que ocurrieron hace algún tiempo, había afectado la volatilidad del mercado de valores nacionales.

Destacó, el sólido crecimiento del sector nacional de servicios financieros en agosto de 2025, se puede ver en la economía nacional que también está creciendo. Esto está en línea con un crecimiento positivo similar en el aspecto intermediario en el sector de servicios financieros del país.

De hecho, el jefe de OJK también mostró el desempeño del Moncer JCI, que había establecido el récord más alto en agosto de 2025. Aunque, por otro lado, Mahendra no negó el sentimiento negativo de la demostración de la comunidad en los últimos tiempos.

«Entonces, a pesar de que la dinámica de los nacionales tiene un impacto limitado en la volatilidad del mercado de valores, el CSPI logró establecer el récord más alto en agosto de 2025», dijo.