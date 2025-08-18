OJK enfatiza el bienestar de las personas como la clave de Indonesia

Yakarta, Viva – Autoridad de servicios financieros (Ojk) enfatizaron la importancia de la unidad nacional en el impulso del 80 aniversario de la independencia de la República de Indonesia. El bienestar de la comunidad es absolutamente realizado por la República de Indonesia para convertirse en país desarrollado completamente.

El presidente de la Junta de Comisionados de OJK, Mahendra Siregar, dijo que el mantenimiento de la unidad y la soberanía nacional es una forma de realizar una Indonesia de Indonesia de Indonesia fuerte, justa, próspera y digna a los ojos del mundo.

«Estar unidos para que seamos soberanos, sean soberanos para la gente de la prosperidad, y el pueblo del pueblo para que Indonesia se emocione», dijo Mahendra para ser recolectado de su evidencia, Senin, 18 Agustus 2025.

Mahendra dijo que la independencia lograda por el pueblo indonesio era el mandato de los héroes para ser mantenido y luchado con un trabajo real por todas las comunidades.

«De ellos heredamos mensajes eternos de que la independencia es un mandato, no un regalo. Una vez más, el mandato no es un regalo», dijo.

Presidente de la Junta de Comisionados de OJK, Mahendra Siregar

Para celebrar el 80 aniversario de la independencia de la República de Indonesia, OJK celebró una ceremonia en el campo de Banteng, Yakarta, el domingo, al que asistieron todos los empleados de la oficina central de OJK.

La ceremonia de celebración del 80 aniversario también se celebró simultáneamente en las oficinas de representantes de OJK en toda Indonesia.

En esta ocasión, Mahendra Siregar nuevamente recordó al mandato de los héroes de la independencia de Indonesia, uno de los cuales fue del primer presidente de la República de Indonesia Soekarno o Bung Karno.

«Una vez independientes, somos independientes! Somos honorables, nuestras vidas son exitosas. Ese es el juramento de la nación, el juramento que no puede marchitar el tiempo», dijo.

Conmemoración del 80 aniversario de la Independencia de la República de Indonesia en 2025 con el tema «United Sovereign, Prosperous People, Avanzed Indonesia». El tema refleja el espíritu nacional que continúa siendo manteniéndose como una base para pasar al futuro.