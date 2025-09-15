OJK emitió las reglas para el crédito UMKM, Bank a la facilidad de crédito de Pindar por facilitar la entrega de bajo interés

Yakarta, Viva – La autoridad de servicios financieros alienta a las instituciones financieras bancarias y no bancarias (LKNB) para proporcionar facilidad de acceso crédito o financiamiento Umkm. El estímulo fue apoyado por la emisión de Pojk Umkm.

Jefe de ejecutivo de supervisión bancaria Ojk Dian Ediana Rae reveló que se declaró en el Reglamento OJK No. 19 de 2025 sobre la facilidad de financiamiento de acceso a micro, pequeñas y medianas empresas (PoJk UMKM). Como un esfuerzo para empoderar cada vez más a las MIPYME para aumentar la resiliencia económica nacional y el crecimiento.

Afirmó que la emisión de Pojk Umkm también estaba en línea con el ASTA CITA del gobierno para aumentar el número de empleo. Luego, acelere la igualdad económica y la erradicación de la pobreza como una agenda prioritaria.

«Con la promulgación de este POJK, se espera que los bancos y LKNB puedan presentar un enfoque más innovador para proporcionar productos financieros de acuerdo con las necesidades de cada segmento de MSME. A partir de micro y ultra -micro empresas que requieren un acceso rápido y fácil, a pequeñas y medianas empresas que requieren servicios más complejos y diversos», dijo Dian en Jakarta, 15 de septiembre de 1525.

Explicó, hasta la posición de julio de 2025, el crédito creció un 7.03 por ciento interanual (junio de 2025: 7.77 por ciento) a RP8,043.2 billones. Según el tipo de uso, el préstamo de inversión más alto creció en un 12.42 por ciento, seguido de préstamos de consumo de 8.11 por ciento, mientras que los préstamos de capital de trabajo crecieron 3.08 por ciento interanual.

Desde la categoría de deudor, los préstamos corporativos crecieron en un 9.59 por ciento, mientras que los préstamos para MIPYME crecieron un 1,82 por ciento, en medio de los esfuerzos bancarios que se centraron en recuperar la calidad del crédito MIPYME. Cuando se ve en base al sector económico, los préstamos a varios sectores registrados crecen altamente para alcanzar de dos dígitos.

Jefe del Ejecutivo de Supervisión Bancaria OJK, Dian Ediana Rae

El sector de minería y excavación registró un 20.69 por ciento, el sector de servicios creció un 19.17 por ciento, el sector de transporte y comunicación creció 17.94 por ciento, y el sector de electricidad, gas y agua creció 11.23 por ciento.

Según Dian, Pojk UMKM es un seguimiento del mandato de la ley número 4 de 2023 sobre el desarrollo y el fortalecimiento del sector financiero (ley P2SK) que ha pasado por un proceso de consulta con el Parlamento Indonesio.

A través de esta regulación, OJK apoya los programas gubernamentales en la expansión del acceso financiero, alentando las innovaciones de financiamiento basadas en digital y garantizar una gobernanza saludable en el financiamiento de MSME. Para que las MIPYME puedan ser más competitivas y contribuir significativamente al crecimiento económico sostenible y equitativo.

Con la emisión de POJK MISMES, OJK enfatizó su apoyo para que las MIPYME puedan ser más competitivas y contribuir significativamente a la economía nacional. A través de la colaboración del sector de servicios financieros, el gobierno y el mundo de los negocios, se espera que esta regla pueda crear un ecosistema de financiamiento MSME más saludable, inclusivo y sostenible.

En este POJK, se requiere que la Institución Financiera del Banco y el Banco (LKNB) proporcione la facilidad de financiamiento de acceso a través de diversas políticas, que incluyen:

Políticas especiales para la distribución de financiamiento, como simplificar los requisitos o la facilidad de evaluación de la viabilidad de MSME. Esquemas de financiamiento especiales según las características comerciales, incluida la recepción de garantías en forma de propiedad intelectual considerando ecosistemas y métodos de evaluación adecuados. Aceleración de procesos comerciales, por ejemplo, mediante el uso de calificaciones crediticias alternativas (PKA). Determinación del costo (interés) de financiamiento que es razonable para las MIPYME. Otras formas de conveniencia iniciadas por autoridad o gobierno.

Además del aspecto de la facilidad, las MIPYME de POJK también enfatizan la aplicación de la gobernanza y la gestión de riesgos en el financiamiento de MIPYME. Cada banco y LKNB deben preparar un plan para la distribución de financiamiento a las MIPYME y transmitir su realización al OJK.

Foto : Viva.co.id/mohammad yudha prasetya

El Pojk, que fue promulgado el 2 de septiembre de 2025, entró en vigor durante dos meses desde que fue promulgado. Esta regla se aplica a los bancos comerciales, BPRS, incluidas las instituciones financieras no bancarias y sharia convencionales.

LKNB consta de compañías financieras, empresas de capital de riesgo, instituciones de microfinanzas, servicios de financiación basados ​​en tecnología de la información (Pindar), compañía de pérgada; y otros LKNB, como el Instituto de Financiación de Exportaciones de Indonesia/LPEI y PT Permodalan Nasional Madani/PNM.