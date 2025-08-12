OJK desregulará reglas en el sector financiero, tenga en cuenta los detalles

Yakarta, Viva – Autoridad de servicios financieros (Ojk) a través del jefe del ejecutivo de supervisión de la institución FinanciaciónEmpresas de capital de riesgo, instituciones de microfinanzas y otras instituciones de servicios financieros (PVML), afirmó Agusman, varios pasos desregulación Para la industria de servicios financieros, especialmente en el sector financiero, su partido está preparando actualmente.

También reveló algunos aspecto que estará sujeto a los esfuerzos de desregulación, por ejemplo, como en términos de avances para multifinanzas y también el límite de los fondos de financiamiento.

«¿Cuáles son los detalles? En la actualidad, las regulaciones aún se realizan», dijo Agusman en el área de Gatot Subroto, Pancoran, South Yakarta, martes 12 de agosto de 2025.

PVML OJK Jefe ejecutivo, Agusman Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

Otro aspecto de PVML que también estará sujeto a la desregulación es para reglas relacionadas con el negocio Pegadaiano. Donde más tarde, el negocio de la casa de empeño cuyo alcance solo está en el alcance de la ciudad y el municipio, se le dará más espacio en términos de flexibilidad de licencias.

«Por lo tanto, se espera (empeño) que sea ilegal-ilegal se reduzca o no allí. Porque será más fácil obtener permiso del OJK», dijo Agusman.

Luego, Continúa Agusman, OJK también desregulará reglas relacionadas con el negocio de las instituciones micro financieras (LKM), especialmente en las reglas relacionadas con el sistema de supervisión. Con el patrón actual de patrones de supervisión de tipo normal, específico e intensivo, Agusman consideró que también debe verse en términos de relaciones de capital.

«Ahora, también sincronizaremos y armonizaremos las regulaciones, con otras proporciones para el estado de supervisión. Eso es lo que haremos relajación», dijo.

Jefe de Supervisor Ejecutivo de Instituciones de Financiación, Empresas de Capital de Venture, Instituciones Micro Financieras e Instituciones de Servicios Financieros OJK (PVML), Agusman.

Para obtener información, el sector PVML en el país registró el crecimiento de los activos a partir de junio de 2025 de 4.02 por ciento interanual (interanual), a 1.049 billones de RP con el número de actores de la industria que alcanzan 742 entidades.

También se produjo un logro positivo similar en la distribución del financiamiento, que también aumentó un 4,30 por ciento (interanual) a RP 955 billones. Los detalles, el financiamiento convencional de RP 844 billones o 88 por ciento, financiamiento de la sharia RP 111 billones y financiamiento de MSME de RP 272 billones.