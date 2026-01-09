OJK confía en que el desempeño bancario en 2026 seguirá siendo sólido, preste atención a los indicadores

Jacarta – Autoridad de Servicios Financieros (FSA) a través del Supervisor Ejecutivo Principal BancarioDian Ediana Rae proyectó, actuación El sector bancario en 2026 se mantendrá sólido, respaldado por la estabilidad crecimiento créditofondos de terceros (DPK), calidad crediticia mantenida y capital sólido.

En una teleconferencia de prensa sobre los resultados de la Reunión Mensual de la Junta de Comisionados (RDKB) de OJK en diciembre de 2025, Dian dijo que los factores externos influirían en gran medida en la tasa de crecimiento del crédito.

«Esto incluye, entre otras cosas, las solicitudes de financiación del mundo empresarial, las condiciones del clima de inversión y las perspectivas de crecimiento económico nacional», dijo Dian, el viernes 9 de enero de 2025.

Directora Ejecutiva de Supervisión Bancaria OJK, Dian Ediana Rae

Añadió que, en un esfuerzo por mantener el impulso del crecimiento económico a través de la distribución sostenible del crédito, es necesario fortalecer todos los aspectos del apoyo al crecimiento económico como clave principal.

«Hasta ahora la intermediación bancaria también ha mostrado un desempeño estable, con un perfil de riesgo mantenido y una liquidez en un nivel adecuado», afirmó.

La Dian detalló que en noviembre de 2025, el crecimiento del crédito se registró en un 7,74 por ciento interanual (interanual), o un aumento con respecto al mes anterior que creció un 7,36 por ciento (interanual) a 8.314,48 IDR. billón.

Admitió que a finales del año pasado hubo un aumento significativo en el crecimiento del crédito. Así, la Dian también enfatizó que también se espera que el desempeño de la intermediación hasta finales de 2025 sea cada vez más sólido.

Entre otras cosas, se estima que el crecimiento del crédito estará por encima del límite inferior del objetivo fijado por el OJK, al igual que el DPK, que también se cree que alcanzará un crecimiento de dos dígitos.

«Esto demuestra que los bancos han podido superar varios desafíos en materia de préstamos y el sector real ha comenzado a mostrar una mejor demanda», dijo Dian.

Explicó que si nos fijamos en el tipo de uso, el crédito de inversión a noviembre de 2025 registró el mayor crecimiento, es decir, 17,98 por ciento (interanual), seguido del crédito de consumo que creció 6,67 por ciento (interanual), y el crédito para capital de trabajo que también creció 2,04 por ciento (interanual).

«Mientras tanto, si nos fijamos en la categoría de deudores, el crédito corporativo creció un 12 por ciento (interanual), aunque el crédito a las MIPYME todavía enfrenta desafíos bastante serios o todavía se está contrayendo», dijo.

Para obtener información, OJK señaló que se registró que los fondos de terceros (DPK) en noviembre de 2025 crecieron un 12,03 por ciento (interanual), frente al 11,48 por ciento (interanual) anterior a 9.899,07 billones de rupias.