OJK Boss inaugura 13 nuevos funcionarios, aquí está la lista de nombres

Jacarta – Presidente de la Junta de Comisionados de la Autoridad de Servicios Financieros (FSA), Mahendra señor fijado 13 oficina nuevo nivel diputado comisionado, jefe departamentoy jefes regionales de OJK, como parte de la transformación organizacional en curso para fortalecer la integridad y el profesionalismo.

Mahendra dijo que la transformación organizacional es una agenda estratégica que debe llevarse a cabo de manera disciplinada y consistente, para que OJK sea capaz de responder a los cambios en el entorno global, los desarrollos tecnológicos y las crecientes expectativas del público para el sector de servicios financieros.

«La transformación organizacional debe ser un impulso para fortalecer la integridad, aumentar el profesionalismo, fortalecer el compromiso y mantener la estabilidad en el sector de servicios financieros y la economía nacional», dijo Mahendra en su declaración del martes 6 de enero de 2026.

Presidente de la Junta de Comisionados de la Autoridad de Servicios Financieros (OJK), Mahendra Siregar

Según él, la transformación de OJK no sólo incluye ajustes en la estructura organizacional y las regulaciones, sino también cambios en la mentalidad, la cultura laboral y la forma en que OJK brinda servicios a la industria de servicios financieros y a la sociedad.

Por lo tanto, se necesita colaboración, sinergia y apertura al cambio, acompañadas de un aumento de la competencia y la calidad del desempeño de todo el personal de OJK.

La inauguración, la toma de juramento y el traspaso de los cargos de comisionado adjunto, jefe de departamento y jefe del OJK regional se llevarán a cabo en Yakarta el lunes 5 de enero de 2026.

La toma de posesión de funcionarios de la dirección refleja el fortalecimiento de la estructura organizacional de la OJK como seguimiento al mandato de la Ley Número 4 de 2023 sobre Desarrollo y Fortalecimiento del Sector Financiero (UU P2SK), así como una respuesta a las demandas y expectativas de los actores que continúan desarrollándose.

Además, la toma de posesión del Jefe Regional de OJK es parte de los esfuerzos para fortalecer el liderazgo y la presencia de OJK en las regiones mediante la preparación de recursos humanos con capacidad de liderazgo, habilidades de networking y un fuerte conocimiento de las características del área de trabajo.

A los funcionarios designados, Mahendra espera que el mandato otorgado pueda cumplirse con plena responsabilidad, defendiendo la independencia y priorizando siempre los intereses de la nación y del Estado por encima de los intereses personales y de grupo.

Al fortalecer la estructura organizacional y ampliar el alcance de esta área de trabajo, OJK enfatiza su compromiso de ser proactivo en mantener la estabilidad del sector de servicios financieros, fortalecer la protección del consumidor y apoyar el crecimiento económico nacional sostenible y justo.