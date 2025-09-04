OJK asegura que no haya una retirada masiva de fondos en la banca. El impacto de la demostración

Yakarta, Viva – El impacto de la demostración que ocurrió en el país la semana pasada fue relativamente mínimo para las operaciones de servicio bancario. Además, no se descubre una indicación de una retirada masiva de fondos.

Jefe de ejecutivo de supervisión bancaria Ojk Dian Ediana Rae reveló que, de hecho, había ajustes de servicios operativos, como varias sucursales que se cerraron temporalmente o aún se abrieron. Pero, la política con un tiempo limitado al área cercana a la ubicación de la demostración, como un paso preventivo general.

«Creo que este (ajuste operativo) de los esfuerzos preventivos ordinarios y normales», dijo Dian en una conferencia de prensa de la Reunión Monthly Commissioner (RKDB) en agosto de 2025 en línea, en Yakarta, jueves 4 de septiembre de 2025.

Dian reveló que hasta ahora no había indicios de retirar grandes cantidades de depositantes. Tampoco hay perturbaciones significativas en cajero automático Como resultado de la acción para el sabor que ocurre.

«La semana pasada, el movimiento de depósito de entrada tanto y la salida del cliente también se ejecuta normalmente, no hay una tendencia visible de un retiro significativo de los fondos. El movimiento de fondos de terceros también es relativamente razonable y de acuerdo con el ciclo normal al final y a principios de mes», dijo.

La liquidez bancaria en general continuó, también todavía se mantiene y es estable. Relación de herramienta de líquido/depósito no corre (Al/NCD) y herramientas líquidas/fondos de terceros (AL/DPK) cada uno 119.43 por ciento y 27.08 por ciento en julio de 2025, aún por encima límite 50 por ciento y 10 por ciento.

OJK continuó coordinando siempre la comunicación intensiva con los actores bancarios. También se pidió a los bancos que monitorearan el impacto político social y aseguraran que los servicios bancarios sigan siendo óptimos a través de varios canales, incluidos cajeros automáticos, banca móvil y sucursales.

OJK también realiza un monitoreo activo de los servicios bancarios, incluidos los servicios de la oficina sucursal y los servicios de TI, para garantizar que no haya interferencia con las últimas condiciones de seguridad.

Luego, las regulaciones de OJK y las acciones de supervisión también están optimizadas para fortalecer la resiliencia de los sistemas de información, prevenir el crimen financiero y fortalecer el control interno del banco para mitigar la posible interrupción causada por la última dinámica social y política.

Además, según él, también se les pide a los bancos que establezcan una buena comunicación con los clientes para minimizar el posible retiro de los fondos en grandes cantidades y mitigar el riesgo de concentración.