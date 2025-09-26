OJK arresta al ex director de InvellRe

Yakarta, Viva – Autoridad de servicios financieros (Ojk) A través del diputado del comisionado legal y de investigación, informó Yuliana, su partido logró detenerse ex- Presidente Director de PT Referencia de inversión Radika Jaya alias Investree, Adrian Gunadi, quien se registra en la lista de búsqueda de People (Dpo) Desde el comienzo de 2025.

Leer también: Ministerio del Interior y OJK Sinergi Fortalecimiento del acceso financiero regional inclusivo



«OJK junto con la Policía Nacional y los Ministerios/Instituciones relacionadas lograron repatriar y arrestar al hermano de AAG, a saber, el ex director de PT Investree Radika Jaya, quien supuestamente llevó a cabo actividades para recolectar fondos públicos sin permiso de OJK», dijo Yuliana en una conferencia de prensa, el viernes 26 de septiembre de 2025.



Edificio de la Autoridad de Servicios Financieros (OJK)

Leer también: Vicegobernador de Bi Juda Agugg fue nombrado oficialmente como miembro de la Junta de Comisionados del Offoo de OJK



Explicó que este arresto se realizó con éxito después de que el OJK presentó una solicitud de notificación roja a Interpol contra Adrian Gunadi. Los perpetradores están amenazados con sentencias criminales por un mínimo de 5 años y un máximo de 10 años.

El artículo que lo atrapó fue explicado por Yuliana, a saber, el Artículo 46 del Artículo 16 Párrafo 1 Capítulo 4 de la Ley Bancaria y también Artículo 305 Párrafo 1 Artículo 2370a de la ley número 4 de 2023 sobre el artículo 5542 del Código Penal.

Leer también: Diferencia de liquidez, OJK destacó la optimización de RP 200 billones en Himbara



«La amenaza de encarcelamiento es un mínimo de 5 años y un máximo de 10 años», dijo.

Se sabe que anteriormente Adrian Gunadi había sido nombrado sospechoso en un caso de presuntos actos penales en el sector de servicios financieros, cuando en 2023 luego InvestRe experimentó un fracaso.

Aunque inicialmente negó la presunta falta de pago, finalmente unos meses más tarde un informe sobre los fondos de los clientes que nunca habían sido devueltos. Hasta finalmente a principios de 2024, cuando el mal crédito continuó aumentando, Adrian renunció a su posición como Director INVERSERIOR.

Continuando en diciembre de 2024, Adrian fue nombrado oficialmente sospechoso e incluido en la lista de búsqueda de People (DPO). Luego, en febrero de 2025, OJK finalmente presentó una solicitud de emisión de aviso rojo a Interpol en nombre de Adrian Gunadi.

Anteriormente, el 21 de octubre de 2024, OJK también revocó oficialmente la licencia comercial Fintech de PT Investree Radika Jaya, a través del decreto del número de la Junta de Comisionados de OJK KEP-53/D.06/2024 en función de una serie de consideraciones.