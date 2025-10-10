OJK advierte a los gobiernos locales que se aseguren de esto antes de emitir bonos regionales

Jacarta – Autoridad de Servicios Financieros (FSA) advirtió al gobierno área (Gobierno local) debe asegurarse de tener capacidad o una situación fiscal saludable si quiere publicar vínculo área.

El director ejecutivo de OJK para la supervisión de los mercados de capitales, la financiación de derivados y las bolsas de carbono, Inarno Djajadi, también recordó que el uso de los fondos de los bonos regionales debe dirigirse a actividades productivas, como el desarrollo de infraestructuras y los servicios públicos, y no a gastos de consumo rutinarios.

Esta prioridad de gasto es una disposición que deben cumplir los gobiernos regionales, que está regulada en el Reglamento del Ministro de Finanzas (PMK) Número 87 de 2024.

«Este acuerdo puede prevenir el riesgo de impago y los riesgos sistémicos que tienen el potencial de perturbar la estabilidad del sistema financiero nacional, al tiempo que fortalece la credibilidad del mercado regional de bonos en Indonesia», dijo Inarno, en Yakarta, citado el sábado 11 de octubre de 2025.

En el procedimiento, los gobiernos regionales que planean realizar una Oferta Pública de Obda/Sukda deben presentar un documento de declaración de registro al OJK. Uno de los principales documentos que deben adjuntarse a la declaración de registro es la aprobación del Ministerio de Finanzas (Kemenkeu) del plan de emisión de bonos regionales (Obda) o sukuk zona (Sukda).

«Al revisar el documento de Declaración de Registro, OJK coordinará con el Ministerio de Finanzas para garantizar que la emisión se lleve a cabo de acuerdo con las regulaciones aplicables y que el propósito del uso de los fondos haya sido claramente determinado», dijo Inarno.

El Ministerio de Finanzas llevará a cabo una evaluación integral de las condiciones fiscales regionales y los planes para el uso de fondos antes de aprobar la emisión de bonos regionales. Esta medida se toma para garantizar que la emisión de bonos regionales o sukuk cumpla con las disposiciones del PMK Número 87 de 2024.

Inarno Djajadi, director ejecutivo de Mercado de Capitales, Financiación de Derivados y Supervisión de Bolsa de Carbono de OJK

Uno de los requisitos contenidos en el PMK Número 87 de 2024 es la obligación de cumplir con un índice de capacidad financiera (índice de cobertura del servicio de la deuda/DSCR) de al menos 2,5 veces. Esto es para asegurar que los gobiernos locales tengan suficiente capacidad fiscal para cumplir con las obligaciones de deuda principal e intereses.

Otro requisito es limitar el financiamiento de deuda regional a un máximo del 75 por ciento de los ingresos de la APBD del año anterior cuyo destino no está determinado, según se regula en el PP Número 1 de 2024, para mantener la sostenibilidad fiscal regional.