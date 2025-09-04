OJK abre votos sobre el tema de retirar fondos a gran escala en el banco durante una manifestación antidisturbios

Yakarta, Viva – Autoridad de servicios financieros (Ojk) a través del jefe ejecutivo del supervisor Bancario, Dian Ediana Raenegó la noticia que mencionó sobre la ocurrencia retiro de fondos Masivamente en el banco cuando las manifestaciones eran caóticas hace algún tiempo.

Leer también: OJK enfatiza que el sector de servicios financieros de Indonesia se mantiene estable, considere los indicadores



Monitoreo de OJK, no hay fondos de clientes dentro y fuera en grandes cantidades en la última semana, por lo que es cierto que el patrón de movimiento de fondos sigue siendo normal como de costumbre.

De hecho, Dian enfatizó que hasta ahora los servicios bancarios también han permanecido seguros y listos para satisfacer las necesidades de las transacciones comunitarias.

Leer también: Se había visto afectado por la manifestación, Bos OJK: IHSG imprime el récord más alto en agosto de 2025



«No hubo un retiro significativo de los fondos», dijo Dian en una conferencia de prensa mensual de RDK (RDKB) Agosto de 2025Jueves 4 de septiembre de 2025.



Jefe del Ejecutivo de Supervisión Bancaria OJK, Dian Ediana Rae

Leer también: OJK registra los activos bancarios de la sharia alcanza Rp967.33 billones, un 7,83 por ciento más arriba



Afirmó que el movimiento de depósitos tanto de entrada como de salida del cliente también se observa que se ejecuta normalmente. El derecho está en línea con el movimiento de fondos de terceros (DPK) que también se monitorea es bastante razonable.

«Y el movimiento está de acuerdo con el ciclo normal al final y a principios de mes», dijo.

Admitió Dian, aunque se realizaron varios ajustes operativos manifestación Hace algún tiempo, pero el paso fue solo temporal.

Algunos esfuerzos realizados, como restricciones en las horas de servicio en sucursales o cajeros automáticos, que se encuentran cerca de la acción masiva.

«Por lo tanto, eso no afecta la confianza pública en la banca. Porque se puede decir que el impacto de las manifestaciones en las operaciones bancarias es relativamente mínima», dijo Dian.

«Aunque hay algunos ajustes realizados por las fiestas bancarias, para garantizar que sus servicios puedan continuar funcionando sin problemas y de manera óptima», dijo.