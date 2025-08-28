Ojalá puedas seguir dando lo mejor

París, en vivo – solteros individuales de las mujeres indonesias Putri kusuma wardani avanzado a las fallas del cuarto Campeonato mundial BWF por primera vez a lo largo de su carrera.

En la ronda de 16 Campeonato Mundial 2025 que tuvo lugar en el Adidas Arena, París, el jueves, la hija de KW venció al sencillo japonés Tomoka Miyazaki dos juegos directos, 21-12 y 21-11.

Esta victoria fue al mismo tiempo un récord impresionante del bádminton de 23 años cuando conoció a Tomoka con un total de tres victorias y una derrota en las cuatro reuniones que ocurrieron.

«Jugué ya protegiendo las bolas de sus ataques, especialmente la cruz con un juego de pies más activo. La posición de Tomoka en el primer juego ganó el viento, por lo que también cometió muchos errores», dijo PBSI citado Putri KW.

«En el segundo juego, más a menudo bajé la pelota para atacar y el frente fue un poco un poco largo fútbol para evitar tiroteos netos. Tomoka en realidad en realidad el segundo juego en realidad invitó a muchos rally, pero el golpe no era demasiado seguro hoy», agregó Putri KW.

Putri KW afirmó estar satisfecha con su desempeño porque podía sellar un boleto para el cuarto de final por primera vez.

El número de ocho jugadores que rancen el mundo también serán ambiciosos para poder demostrar su valía para competir contra los mejores jugadores de bádminton del mundo en el evento que tuvo lugar en la ciudad de París.

«Este es mi primer cuarto de final para el Campeonato Mundial, espero que pueda hacer lo mejor que pueda mañana», dijo Putri KW.

«También siento que mi progreso está mejorando cuando lucha contra los mejores jugadores del mundo, con suerte mañana quien sea mi oponente, quiero tratar de demostrar que puedo», agregó.

En las finales de cuartos, Putri KW todavía está esperando a un oponente potencial, a saber, la sola india de Pusarla Venkata Sindhu o el single chino Zhi Yi Wang que todavía no ha competido en la ronda de 16. (Ant) (Ant)