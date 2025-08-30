Ojalá no haya más terroristas en Indonesia

Yakarta, Viva – Conmemoración del Día de las Víctimas Terrorismo El 21 de agosto de 2025, una reflexión para los sobrevivientes o víctimas de terrorismo. Aunque muchos eligen hacer las paces con el pasado, aún esperan que el terrorismo no aparezca nuevamente y que la vida en Indonesia puede seguir siendo segura y tranquila.

Markus Affandi, uno Víctima de la bomba de Bali Yo dije que él y varias explosiones de bombardeo habían tratado de olvidar la desgarradora tragedia que ocurrió en octubre de 2002 y mató a más de 200 personas. Aunque debe admitirse que el proceso de curación de la herida lleva mucho tiempo.

«El proceso de curación es bastante largo, pero no hemos cuestionado el incidente. En el futuro, esperamos terrorista No hay más y esperamos que Indonesia, especialmente Bali, pueda estar tranquila para que el turismo pueda desarrollarse «, dijo Markus, cuando se contacta, el sábado 30 de agosto de 2025.

Markus también apreció los esfuerzos realizados por el gobierno a través de instituciones como la Agencia Nacional de Contraterrorismo (Bnpt) para que Indonesia pueda estar a salvo de ataques terroristas o ataques terroristas cero desde 2023 hasta ahora. Según él, BNPT ha tomado las medidas correctas para prevenir actos de terrorismo.

«El trabajo de BNPT es lo suficientemente bueno. Se movieron muy rápido y la anticipación es buena. La esperanza es que, por supuesto, no a otro ataque terrorista en Indonesia», dijo el hombre que vive en Bali.

Con respecto a la atención del estado a los sobrevivientes del terrorismo, Markus dijo que esto se ilustra a través de una serie de actividades y asistencia que fueron iniciadas por BNPT y las Instituciones de Protección de Víctimas (LPSK). Por ejemplo, la reconciliación entre las víctimas y los ex perpetradores, la asistencia psicológica y el apoyo de capital comercial para los sobrevivientes necesitados.

«Algunos sobrevivientes que realmente lo necesitan son asistidos por capital o facilitados a construir pequeños puestos, MIPYME, etc.

Anteriormente, BNPT junto con LPSK y la Oficina de las Naciones Unidas sobre Drogas y Crimen (UNODC) celebraron una advertencia internacional y respeto por las víctimas del terrorismo en 2025. Llevando el tema ‘United Hopes: Acción conjunta para las víctimas de terrorismo’, este evento se celebró en la oficina de LPSK, Jakarta, jueves 21 de agosto de 2025.

En sus comentarios, el jefe de BNPT, Eddy Hartono, enfatizó que el estado estaba presente y prestó gran atención a las víctimas del terrorismo. «El estado está presente para proteger y brindar asistencia para la recuperación de las víctimas de actos penales de terrorismo según lo obligado en la ley número 5 de 2018 y el número de regulación del gobierno 35 de 2020», dijo Eddy.

Explicó que BNPT continuó colaborando con varias partes, especialmente LPSK. Una de las implementaciones es el seguimiento del número de decisión del Tribunal Constitucional Número 103/PUU-XXI/2023, que extiende la fecha límite para presentar una compensación para las víctimas de terrorismo pasados ​​de 3 años a 10 años desde que se promulgó.