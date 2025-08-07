¡Ojalá la prueba de ADN no esté diseñada!

Yakarta, Viva – Drama Tes ADN que involucra celebridades Lisa Mariana y ex gobernador de West Java Ridwan Kamil se calienta. Después de que el RK llegó primero a Policía de investigación criminal Esta mañana, Lisa finalmente apareció alrededor de las 10:45 Wib.

Su presencia en el edificio Bareskrim Polri, South Yakarta, estaba en el centro de atención. Lisa fue vista con una blusa con crema y vino con su equipo legal. Caminó lentamente sin decir mucho. Sin embargo, antes de ingresar a la sala de pruebas, Lisa dio brevemente una breve declaración que inmediatamente llamó la atención.

«Solo ore por lo mejor, espero que todo funcione sin problemas y no hay ingeniería», dijo Lisa a la tripulación de medios, jueves 7 de agosto de 2025.



Lisa Mariana y Ridwan Kamil.

La declaración también causó especulación. ¿Lisa comienza a dudar del proceso legal? ¿O simplemente quieres asegurarte de que los resultados de la prueba sean realmente transparentes?

Anteriormente, Kang Emil, cumplió la llamada de la Agencia de Investigación Criminal de la Policía Nacional para someterse a una prueba de ADN el jueves por la mañana, 7 de agosto de 2025. Llegó al edificio Bareskrim Polri, South Yakarta, alrededor de las 08.57 Wib. Llegó con un traje marrón a juego con su camisa, completa con gafas de sol, acompañadas de varios abogados.

Los pasos son rápidos y estables hacia la sala de examen de la Dirección de Delitos Cibernéticos, sin muchas palabras. Al equipo de medios que lo había estado esperando desde la mañana, RK solo saludó brevemente mientras arrojaba una sonrisa.

«Buenos días», dijo simplemente.

Se sabe que Ridwan Kamil informó a Lisa Mariana por cargos de difamación el 11 de abril de 2025. El informe fue recibido por la Policía de Investigación Criminal y registrado con el número LP/B/174/IV/2025/SPKT/Bareskrim Polri.

El artículo informado es el Artículo 51 Párrafo (1) Juncto Artículo 35 y/o Artículo 48 Párrafo (1), (2) JO Artículo 32 Párrafo (1), (2) y/o Artículo 45 Párrafo (4) Jo Artículo 27a de la ley (Ley) Número 1 de 2024 Con respecto a la información y la tecnología electrónica (ITE).

La investigación de este caso fue llevada a cabo por la Dirección de la Ley Penal (Dittipidsiber) Bareskrim Polri.

Anteriormente, la noticia del asunto del ex gobernador de West Java estaba sobresaliendo después de que Lisa Mariana subió una captura de pantalla de su conversación personal con alguien sospechoso de Ridwan Kamil en Instagram el 26 de marzo de 2025.

En la carga, Lisa trató repetidamente de contactar a un hombre sospechoso de Ridwan Kamil y afirmó estar embarazada de su hijo.