Oh, oh, lo siento por ti.

Rakuten Viki está aumentando su oferta de contenido original con dos nuevas series de K-drama encabezadas por estrellas importantes, reveló la plataforma de transmisión.

La plataforma estrenará “Moon River”, protagonizada por Kang Tae Oh (“Abogado Extraordinario Woo”) y Kim Se Jeong (“Brewing Love”, “Business Proposal”) y “Last Summer”, encabezadas por Lee Jae Wook (“Alchemy of Souls”) y Choi Sung Eun (“My Name Is Loh Kiwan”), como Viki Originals. Además, el thriller “Dear X”, protagonizado por Kim You Jung (“My Demon”) y Kim Young Dae (“No Gain No Love”), se transmitirá exclusivamente en Viki en EE. UU., América Latina y Europa.

Ambientada en la era Joseon, “Moon River” sigue al príncipe heredero Lee Gang (Kang), quien jura venganza después de que su esposa sea ejecutada en una sentencia de muerte por motivos políticos. Su búsqueda da un giro inesperado cuando se encuentra con el comerciante ambulante Park Dal I (Kim), que tiene un extraño parecido con su difunta esposa. Una conexión misteriosa hace que la pareja intercambie cuerpos, creando más complicaciones.

“Last Summer” se centra en los gemelos Baek Do Ha y Baek Do Yeong (ambos interpretados por Lee Jae Wook), quienes crecen en diferentes continentes luego del divorcio de sus padres y se reúnen solo durante tres semanas cada verano. Los hermanos también forman una amistad con el vecino Song Ha Gyeong (Choi). Años más tarde, ya de adultos, una tragedia obliga a Do Ha a revelarle una dolorosa verdad a Ha Gyeong después de perder el contacto con ella.

En “Dear X”, el actor Baek Ah Jin (Kim You Jung) mantiene una imagen pública glamorosa mientras oculta un pasado traumático que la lleva a manipular a otros como venganza contra enemigos percibidos. Su único aliado de confianza es su confidente de toda la vida Yoon Joon Seo (Kim Young Dae), pero cuando ella pone a prueba su lealtad demasiado, él comienza a preguntarse si él es simplemente otra pieza más en sus peligrosos planes.

“Moon River” se estrena el 31 de octubre, seguido de “Last Summer” el 1 de noviembre y “Dear X” el 6 de noviembre.

Los nuevos títulos se unen a la creciente lista de contenido exclusivo de Viki para sus más de 100 millones de usuarios registrados. La plataforma recientemente presentó en septiembre la aclamada por la crítica “My Youth” exclusivamente al público estadounidense, latinoamericano y europeo, mientras que su coproducción “My Girlfriend is the Man!”, basada en el popular cómic web, debutó en julio.

«La demanda de K-dramas continúa aumentando a nivel mundial y Viki está comprometida a invertir en contenido de alta calidad que los espectadores no podrán encontrar en ningún otro lugar», dijo Jaehee Hong, vicepresidente senior de contenido de Rakuten Viki. “’Moon River’, ‘Last Summer’ y ‘Dear X’ son excelentes ejemplos de narraciones ricas y creativas que estamos seguros resonarán en los espectadores que son fanáticos de los K-dramas, así como en aquellos que son nuevos en el género».

Viki está disponible como un servicio gratuito con publicidad o mediante suscripciones escalonadas a través de Viki Pass Standard y Viki Pass Plus. Se puede acceder a la plataforma a través de televisores conectados, computadoras de escritorio, dispositivos móviles y de transmisión.