‘Oh Dios, pido un pago…’

Jacarta – El colapso de la sala de oración en el internado islámico Al Khoziny en Baduran, Sidoarjo Regency, el 29 de septiembre de 2025, todavía deja una historia detrás. Uno de ellos procedía del tutor de los estudiantes supervivientes, Al Fatih, llamado Abdul Hanan.

Lea también: La policía examina a 17 testigos que investigan el colapso de la sala de oración del internado islámico Al Khoziny



Abdul Hanan recordó que su hijo fue encontrado sólo tres días después del incidente. Al tercer día del proceso de búsqueda, el equipo de búsqueda y rescate logró encontrar a seis estudiantes entre las ruinas. De las seis personas, sólo se conocen las identidades de cuatro.

«Pero cuando escuché que había seis personas vivas, sálvalas, sean quienes sean, incluso si no son mis hijos. Gracias a Dios, el equipo Sar fue muy cuidadoso al hacer un túnel debajo del túnel. Recé para que hubiera muchos supervivientes pero resultó que podría haber seis. Por favor, salven a esos seis», dijo Abdul Hanan en un programa presentado por Feni Rose, citado en una transmisión de YouTube, el jueves 9 de octubre de 2025.

Lea también: Testimonio de un padre santri que sobrevivió a las ruinas del internado islámico Al Khoziny: Tuvo un sueño….



Abdul Hanan también dijo que durante el proceso de búsqueda de su hijo, siempre leía la carta de Al Kahfi. Eligió y recitó esta carta durante la búsqueda de su hijo porque reflexionaba sobre el caso de su abuelo.

Abdul Hanan dijo que en ese momento su abuelo estaba en coma y no tenía esperanzas de vivir. Sin embargo, uno de los cuidadores del internado islámico le aconsejó que leyera la carta de Al Kahfi en ese momento.

Lea también: La heroica historia del doctor Aron y el equipo SAR que salvan a las víctimas del colapso del internado islámico Al Khoziny



«El cuidador de Abdul Mujib Abbas dijo: ‘Intenta leer la carta de Al Kahfi si alguien de tu familia está enfermo’. Mi abuelo estaba en coma, en animación suspendida, ya no respiraba. Lloré y leí la carta de Al Kahfi. Una hora más tarde, estaba listo para enterrar a mi abuelo, pero él tosió y estaba vivo», dijo.

Mientras vibraba, Abdul Hanan también recordó la oración que había hecho al Creador. En su oración, Hanán pidió un pago a Dios por lo que había hecho durante todo este tiempo. El pago está relacionado con la seguridad de su hijo.

«Recuerdo que leí la carta de Al Kahfi. Oh Dios, le pedí a Alá que salvara a mi hijo.