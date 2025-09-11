Oh Allah aa, estoy confundido de dónde empezar a vivir

Garut, Viva – El mundo del entretenimiento del país vuelve a afligirse. Nandi JuliawanEl actor conocido a través de su papel como Encuye en el matón de pensión de telenovela, fue encontrado muerto en su casa, Garut, West Java. Se fue de una manera tan sorprendente: ahorcarse usando un pareo.

El triste momento envolvió a la familia, especialmente a su esposa, Esa Lestari. Durante el incidente, ESA acababa de regresar a casa después de vender Cireng en la ciudad de Garut. Encontró a su esposo ya sin vida en su hogar solitario. Desplácese para conocer la historia completa, ¡vamos!

Antes de la tragedia, resultó que Nandi había enviado el último mensaje a su esposa. ESA luego distribuyó sus capturas de pantalla de conversación a través de la historia de Instagram. En un mensaje enviado el sábado 6 de septiembre de 2025 alrededor de las 13:00 WIB, Encuy se quejó del dolor en el pecho. Se sabe que Nandi fue encontrado muerto el mismo día de la noche.

«Dek, por favor, dígame que vaya a la casa, no podría tener un dolor en el pecho», escribió Nandi a su esposa en Sundanese, citado el jueves 11 de septiembre de 2025.

Dijo Esa, inmediatamente llamó a su madre para que acompañara a Nandi. Sin embargo, después del mensaje, no hubo más comunicación. Hasta finalmente, se produjeron noticias desgarradoras.

Más desgarrador, Esa me dijo que por la noche todavía estaba esperando que su esposo volviera a casa como de costumbre. Sin embargo, Nandi nunca vino.

«Última charla, la última comunicación, a las 9 pm esperé a que la recolección habitual AA recogiera el puesto del trabajo, aa o Allah, estaba confundido sobre dónde comenzar», escribió Esa Lestari.

Ahora, la familia debe aceptar la dura realidad de que la figura del padre y el esposo del amor. El pareo azul utilizado por Nandi para poner fin a su vida todavía se queda como un testigo silencioso de la tragedia.

La partida de Nandi Juliawan no solo dejó tristeza para la familia, sino también para los televidentes leales de los matones de jubilación. El personaje alegre y hilarante de Encuy lo hizo tan amado por el público.

Detrás de esta historia, el público está invitado a ser más sensible a la condición de las personas más cercanas. La tragedia de que Befell Encuy parecía ser un recordatorio de que incluso las pequeñas quejas podrían ser una señal de alguien que lucha por enfrentar una carga pesada invisible.

Este artículo no es para inspirar y ser animado que no lo esté imitando. Si siente los síntomas de la depresión, problemas psicológicos que llevan a pensar en suicidarse, consultar de inmediato con aquellos que pueden ayudarlo, como psicólogos, psiquiatras o clínicas de salud mental.