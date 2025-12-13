OG Anunoby de los Knicks tiene una respuesta de tres palabras sobre Desmond Bane

El Knicks y Magia están listos para enfrentarse (en sentido figurado, creemos) el sábado en Las Vegas mientras juegan en el lado de la Conferencia Este del cuadro en el Copa NBAcon una oportunidad de ganar $500,000 y un lugar en la final de la tercera versión del nuevo torneo de temporada de la liga en juego. Tendrán un grupo familiar en el lado opuesto, ya que esta será la cuarta vez en esta joven temporada que los Knicks y el Magic jugarán.

Orlando ganó los dos primeros partidos y es uno de los tres únicos equipos que han vencido a los Knicks desde el 1 de noviembre. Con un núcleo joven reforzado por la incorporación del base Desmond BaneEl Magic espera convertirse en un contendiente, lo que los convertirá en un rival floreciente para los Knicks, también uno de los mejores equipos del Este.

Por supuesto, las tensiones se desbordaron considerablemente en su último encuentro cuando Bane intentó sacar un balón fuera de los límites del campo de los Knicks. Y Anuonoby–excepto que al hacerlo, Bane levantó la pelota y la disparó a Anunoby, incurriendo en una multa de 35.000 dólares. El sábado, se le preguntó a Anunoby si llevaba acolchado adicional para protegerse contra Bane.

Anunoby sonrió y dijo«No, no lo soy».

Los Knicks descubren que la magia es «realmente física»

Si bien es poco probable que veamos más incidentes como el de Bane y Anunoby, es probable que veamos un físico continuo entre los Knicks y el Magic, quienes no contarán con la estrella Franz Wagner ya que sufrió un esguince de tobillo en el último juego contra los Knicks.

Miles McBride también sufrió una lesión en ese.

«Sí, son muy físicos», dijo el guardia estelar. Jalen Brunson dicho. “Eso es lo que el entrenador [Jamahl Mosley] se enorgullece. La forma en que han podido hacerlo los convierte en un gran éxito. …Serán quienes son y saldrán aquí y competirán. Por eso creo que tenemos que estar preparados para hacer lo que tenemos que hacer y combatir eso”.

La magia prospera con el nuevo enemigo de los Knicks

De hecho, el Magic ya era un equipo físico el año pasado, pero traer a Bane los ha hecho un poco más luchadores aún. Esa es una identidad que a los Knicks les gustaría tener, pero sus problemas defensivos se lo impiden.

Orlando es el número uno de la liga en tiros libres intentados, con 29,1, y está décimo en la NBA en rebote. Bane ha ayudado al Magic a mejorar ofensivamente y al mismo tiempo ha mantenido las habilidades defensivas del equipo. El Magic fue el número 2 de la liga en eficiencia defensiva la temporada pasada, con 109,6, y es el número 3 este año con 112,1.

Ofensivamente, han subido del puesto 27, con 109,4, al 11, con 116,5. Bane ha descubierto que su habilidad ofensiva y su físico en ambos extremos han sido bienvenidos.

«Es una gran sensación que una organización me valore de la forma en que lo hicieron al salir y gastar lo que hicieron para conseguirme», dijo Bane. «Pero desde el momento en que llegué aquí, simplemente me dijeron que fuera yo mismo. Una vez que me dijeron eso, me quité toda la presión porque sé quién soy y sé lo que puedo aportar a un equipo. Seguiré haciendo eso».