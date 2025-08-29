Ofreció ser un timbre y rp pagado. 150 millones, esta es la respuesta para acariciar a Jerome Polin

VIVA – Influencer Polos de jerónimo revelar la oferta de la agencia para convertirse zumbador gobierno. A través de su cuenta personal de Instagram, Jerome también fue visto compartiendo un mensaje de WhatsApp de la agencia que contiene una oferta de promoción pagada para él por valor de Rp 150 millones. Según la declaración de Jerome, el mensaje se envió al equipo de la Agencia de Talento de Asociación que la protegió.

Leer también: Posición sentada 7 miembros de Brimob durante Rantis Lindas Ojol Affan, conductor bripka R acompañado de Kompol C



En el mensaje compartido, se vio que la agencia presentó una promoción pagada por valor de Rp 150 millones a Jerome Polin. Más tarde se le pidió a Jerome Polin que hiciera un carretero IG que se emitió el 1 de septiembre de 2025 a las 15.00. El contenido contiene una invitación a la paz del gobierno, RPD, Brote Ojol y la sociedad.

«Hola hermana aquí, queremos tomar una promoción pagada, para un contenido de video de nosotros, ¿estás interesado en Sis? Polin como se cita de la cuenta de Jerome Polin en Instagram, sábado 30 de agosto de 2025.

Leer también: La estación de policía de Jatinegara fue atacada por las masas, la puerta fue quemada



Para este contenido, la agencia también proporciona una serie de disposiciones en las que se le pide a Jerome Polin que siga las reglas que se han establecido.

«Siga la publicación de acuerdo con la dirección, no use otros sonidos, debe usar el hashtagg: siguiendo. No use palabras negativas, porno, Sara (en el texto Clickbait) El texto Clickbait no es muy posible», dijo el mensaje.

Leer también: Jerome Polin rechaza la oferta de ser un timbre, ¡pague Rp150 millones por un contenido!



A través de su cuenta de Instagram, Jerome inmediatamente reveló su decepción al gobierno. Consideró en lugar de verter dinero por valor de Rp 150 millones por persona en un timbre, es mejor que el dinero se use para prosperar a los maestros en Indonesia.

«Aquí estoy derramado. El dinero de la gente se usa para pagar el timbre por persona Rp. 150 millones. 1 post si se usa para aumentar los salarios de los maestros por persona 10 millones, ya puede hacer que 15 maestros vivan prósperos durante un mes», escribió Jerome Polin.

Jerome también invitó a todas las partes a supervisar el uso del dinero de los impuestos por parte del gobierno.

«¡No seas descuidado, seguimos mirando. Tenemos derecho a la transparencia en el uso de nuestro dinero de impuestos! Es hora de que somos conscientes», escribió.

Jerome también le pidió a la agencia que no aproveche este impulso para su beneficio personal.

«Querida agencia y repollo, le ruego por este tiempo que no sacrifique sus propios intereses. Todo es difícil, luchamos juntos, sí? Por favor», ordenó Jerome Polin.