Ofreciendo seriamente a Raisa actuar en 73 Holywings Outlets, Hotman Paris compara su destino con DJ Panda

Jacarta – Abogado extravagante Hotman París hutapea ofrecida raisa Andriana tuvo una gran oportunidad de aparecer en la cadena de su club, Holywings, en medio del divorcio de la cantante de Hamish Daud.

A través de su cuenta personal de Instagram, Hotman subió un retrato de Raisa mientras hacía una oferta para que la cantante de Kali Second apareciera en los 73 puntos de venta de Holywings en Indonesia. Desplázate para saber más, ¡vamos!

«Hotman ofreció esta belleza para cantar (mostrar) en 73 puntos de venta de Holywings en toda Indonesia», escribió Hotman Paris en su carga, citada el lunes 10 de noviembre de 2025.

La carga inmediatamente llamó la atención. Mucha gente piensa que la medida de Hotman no es sólo una broma, sino más bien una gran oportunidad de negocio para Raisa, que actualmente es el centro de la simpatía del público.

En su declaración a los periodistas, Hotman destacó que la oferta era seria y no sólo por diversión. Dio un ejemplo de cómo es una carrera. DJ Pandaque se volvió viral y luego fue firmado por Holywings, inmediatamente saltó a la fama luego de aparecer en varios clubes de su propiedad.

«La gente pensaba que lo hacía sólo por diversión como hombre. ¿Recuerdas la época de DJ Panda? Tan pronto como recuperó su nombre, lo contrataron con Holywings, cosechó. Teníamos 73 clubes nocturnos. Recibió una avalancha de reservas, todas las noches, todas las noches», dijo Hotman.

Hotman admitió que vio una oportunidad similar para Raisa, quien estaba en el centro de atención pública debido a su divorcio. Según él, este podría ser un momento dorado en los negocios de la diva.

«Ah, aunque Raisa tiene muchos simpatizantes, es por eso que la atraí. De hecho, se la ofrecí, aunque estaba un poco bromeando. es un buen negocio para ella. «Eso es un buen negocio», dijo.

Aun así, Hotman se dio cuenta de que no todas las salidas eran adecuadas para el personaje musical de Raisa. Explicó que Holywings Atlas en Bali, por ejemplo, es visitado principalmente por turistas extranjeros y presenta DJs o artistas mundiales como Alan Walker, Steve Aoki y Tyga.

«Para Bali, Raisa no es adecuado porque hay extranjeros allí. Pero para nuestros clubes en otros lugares como Yakarta, sí es adecuado», explicó.

Hotman incluso dijo que si Raisa apareciera regularmente en la red de su club, sus ingresos potenciales podrían alcanzar cifras fantásticas.