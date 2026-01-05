Ofreciendo 200.000 IDR como compensación, Fiersa abraza el derrame de pérdidas después de que su esposa fuera golpeada

VIVA – Músico Fiersa Besari está atrayendo la atención del público. Esta vez, no fue por su música o su escritura, sino por la pérdida que experimentó después de que su esposa, Aqia, fuera víctima de una colisión. Fiersa compartió abiertamente los detalles de las pérdidas que tuvo que soportar después de que el accidentado sólo le ofreciera una compensación de 200.000 IDR.

Este incidente ocurrió cuando Fiersa y su familia estaban planeando unas vacaciones en Yogyakarta después de que ella actuara en un concierto en Yakarta. Sin embargo, ese feliz plan se convirtió en una pesadilla cuando Aqia fue atacada en el área de la estación Gambir, en el centro de Yakarta. Como consecuencia de este incidente, no sólo se vio afectada la condición física de la esposa, sino que también se experimentaron pérdidas materiales y morales. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

A través de la carga de su historia de Instagram, Fiersa compartió evidencia de las pérdidas que experimentó. También escribió la declaración en tono amargo.

«‘200 mil’ es suficiente. Intente agregarlo usted mismo, sin agregar pérdidas para los próximos meses porque no puede realizar actividades normales», al tiempo que incluye capturas de pantalla de varios gastos que deben cubrirse, citado por Instagram @fiersabesari el lunes 5 de enero de 2026.

De las imágenes compartidas se desprende claramente que Fiersa sufrió importantes pérdidas económicas. Uno de ellos es el coste del alojamiento que se ha reservado y no es reembolsable. Para una estancia de dos noches, los costes totales que se deben perder ascienden a 3.636.400 IDR, una vez deducido el descuento por estancia de larga duración. De hecho, el plan de pasar la noche fue cancelado debido a un accidente.

No solo eso, también se perdieron los billetes de tren para la ruta Gambir-Yogyakarta que se habían comprado para salir en enero de 2026. El coste total del billete enumerado alcanzó los 1.504.500 IDR, siendo el estado de compra exitoso, pero no se pudo utilizar debido al estado de Aqia, que tuvo que ser recuperado.

Otra pérdida proviene de los costos médicos. Del recibo del hospital distribuido, la factura médica total figuraba en 2.252.006 IDR. Estos costos incluyen exámenes, medicamentos y otras necesidades médicas debido a las lesiones que sufrió Aqia después del golpe.

Si se suman aproximadamente, las pérdidas materiales sufridas por Fiersa han alcanzado más de 7 millones de IDR, sin incluir las pérdidas inmateriales. Fiersa también mencionó los impactos a largo plazo en forma de interrupción de actividades y posible pérdida de productividad en los próximos meses para su esposa.