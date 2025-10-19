Ofrecido Jubilación Anticipada, Los Empleados De Mercedes-Benz Obtienen Casi 10 Mil Millones De IDR

Stuttgart, VIVA – El gigante automovilístico alemán Mercedes-Benz está en el punto de mira tras ofrecer un programa jubilación anticipada con una remuneración fantástica para miles de empleados. Se dice que este paso es una estrategia de eficiencia masiva en medio de cambios en la dirección de la industria automotriz global.

citado VIVA Automotriz Según Carscoops, el domingo 19 de octubre de 2025, alrededor de 4.000 empleados de Mercedes-Benz aceptaron la oferta de abandonar la empresa voluntariamente.

Sin paliativos, algunos de ellos supuestamente recibieron una compensación de hasta 540.000 euros o el equivalente a 9.300 millones de IDR por persona. Una cantidad extraordinariamente grande para un programa de reducción de empleados.

Este programa se lanzó el pasado mes de abril y está abierto a diversos puestos, desde personal administrativo, ingenieros, personal de TI, hasta mandos intermedios. Esta medida se considera más sutil que los despidos masivos, que a menudo provocan disturbios internos y dañan la imagen de la empresa.

De hecho, Mercedes tiene fuertes vínculos contractuales con la mayoría de sus trabajadores, donde se les garantiza que no serán despedidos hasta 2034. Por lo tanto, la única forma de que los empleados se vayan antes es a través de un programa de despido voluntario muy atractivo.

Algunos empleados incluso habrían recibido un «bono turbo», es decir, dinero adicional para aquellos que decidieran unirse rápidamente a este programa. Por ejemplo, un director de equipo de 55 años, 30 años de experiencia laboral y un salario de unos 9.000 euros al mes puede llevarse a casa alrededor de medio millón de euros, o casi 9.500 millones de euros.

Incluso los empleados de nivel medio siguen recibiendo una remuneración elevada, que oscila entre 100.000 y 120.000 euros, según la duración del servicio y el puesto.

En total, entre 30.000 y 40.000 empleados podrían participar en este programa. Sin embargo, Mercedes todavía tiene derecho a rechazar solicitudes de jubilación anticipada si el puesto del empleado se considera crucial y difícil de reemplazar. Sin embargo, hasta el momento sólo se han rechazado unas pocas solicitudes.

Este programa de jubilación anticipada se extenderá hasta marzo de 2026, como parte de un plan de ahorro de cinco mil millones de euros (alrededor de 87 billones de IDR) que se completará en 2027. Esta medida se tomó en medio de la presión de la industria, incluida una caída de las ventas de alrededor del 12 por ciento en el último trimestre.

Con esta nueva política, Mercedes-Benz espera que la estructura empresarial sea más ágil y eficiente.