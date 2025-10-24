Oficina de Aduanas registrada por el Fiscal General de Purbaya: Déjenlo ir

Jacarta – Ministro de Finanzas, Antiguo Yudhi Sadewa, abre su voz sobre el accionar del Fiscal General alias Ministro de justicia quien revisó laboratorio Pertenece a la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales.

Destacó que el proceso en curso se entregará íntegramente a las autoridades.

«Déjalo en paz, dijo que era la persona del laboratorio que estaba siendo examinada. Tomémonos un momento para ver cómo es el laboratorio», dijo Purbaya citado el viernes 23 de octubre de 2025.

Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa

Según él, el examen de laboratorio Aduanas lleva tiempo, porque involucra aspectos técnico y prueba científico.

«En el laboratorio, parece que la exportación es bastante sofisticada, pero eso definitivamente será discutible. Qué tipo de evidencia científica, no lo sé. Dejemos que el proceso funcione», dijo.

Se sabe que Purbaya sospechaba anteriormente que la llegada del equipo del Fiscal General a la Sede de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales hace unos días era parte de la cooperación entre las dos instituciones y no era una acción legal.

Por tanto, Purbaya admitió que pediría más explicaciones al Director General de Aduanas e Impuestos Especiales, Djaka Budhi Utama, sobre esta actividad.

De hecho, también confirmó que la llegada del equipo de la Fiscalía General no fue para realizar detenciones a gran escala.

«Estoy esperando al señor Djaka, todavía está en la zona. Estoy esperando más información del señor Djaka», dijo.