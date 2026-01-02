Oficialmente viudo, Na Daehoon responde a la noticia de su cercanía con la Diva Azzura

Jacarta – no hay tiempo Terminó oficialmente su matrimonio con Julia Prastini, conocida por el público como Jule. Esta celebridad de Corea del Sur hizo voto de divorcio ante el Panel de Jueces del Tribunal Religioso del Sur de Yakarta el martes 30 de diciembre de 2025. Esta decisión también pone fin a su viaje matrimonial, que a menudo ha estado en el centro de atención de los internautas de todos los países.

El nuevo estatus de Na Daehoon como viudo inmediatamente llamó la atención del público. No solo sobre el divorcio, sino también sobre su cercanía con una mujer llamada Diva Azzura. Este problema surgió cuando circularon una serie de videos en las redes sociales que mostraban a Na Daehoon y Diva juntas en una atmósfera relajada. Desplázate para conocer la historia completa, ¡vamos!

En varios videoclips virales, Na Daehoon parece estar pasando tiempo con la Diva Azzura. No solo ellos dos, también hay imágenes que muestran a Diva interactuando con los hijos de Na Daehoon. Estos momentos inmediatamente provocaron una gran especulación entre los internautas que tenían curiosidad sobre el estado de su relación, especialmente porque el divorcio de Na Daehoon de Jule acababa de decidirse oficialmente.

La presión pública para obtener aclaraciones es inevitable. Las redes sociales de Na Daehoon, especialmente su cuenta de TikTok, están llenas de comentarios que ofenden el nombre de Diva Azzura. Cuando Na Daehoon transmitió en vivo, los internautas estaban ocupados escribiendo preguntas y acusaciones sobre esta relación especial.

Respondiendo a la curiosidad del público, Na Daehoon finalmente dio una breve reacción. Sin dar más explicaciones, se limitó a hacer una breve declaración.

«Mucha gente está esperando, vamos primero», dijo Na Daehoon citado el viernes 2 de enero de 2026.

De hecho, estas declaraciones despertaron aún más la curiosidad del público, porque se consideró que no negaban ni confirmaban explícitamente las cuestiones que circulaban.

La actitud de Na Daehoon de optar por abstenerse de dar una explicación larga indica que no está preparado para abrir un nuevo lado de su vida personal. Después de dar esta breve respuesta, Na Daehoon continuó su transmisión en vivo con otro tema no menos serio, a saber, la cuestión de la paternidad compartida con Jule.

En esta transmisión, Na Daehoon habló más sobre cómo él y su ex esposa intentan mantener la comunicación en beneficio de sus hijos. Destacó la importancia de trabajar juntos como padres aunque el estado civil haya terminado. Este enfoque parece ser una confirmación de que la principal prioridad en este momento es el bienestar de los niños, no los problemas románticos que se están desarrollando afuera.