Oficialmente, Taipei chino reemplazó a Kuwait en lugar del equipo nacional indonesio en la jornada de la FIFA

VIVA – Plan de partido de Antara de la jornada de la jornada de la FIFA Equipo nacional Se confirma que Indonesia contra Kuwait se cancela. La Federación de Fútbol de Kuwaitit (FA Kuwait) canceló de repente su participación a través de una carta oficial recibida Pssi el 21 de agosto de 2025.

Como reemplazo, Equipo nacional indonesio Se enfrentará a los chinos Taipei y el Líbano en el estadio Bung Tomo Gelora (GBT), Surabaya. El duelo contra el Taipei chino está programado para tener lugar el 5 de septiembre de 2025, mientras que contra el Líbano jugó el 9 de septiembre de 2025.

Estos dos partidos son una parte importante de la preparación del equipo de Garuda antes de aparecer en las calificaciones de la Ronda 4 de la zona asiática 2026, donde Indonesia competirá con equipos de élite como Japón, Corea del Sur, Arabia Saudita y Australia.

PSSI asegura que los boletos que se han vendido aún estén en vigor. Sin embargo, los fanáticos de Garuda que desean cancelar la asistencia pueden enviar un reembolso a través de un enlace enviado a sus respectivas direcciones de correo electrónico al hacer una transacción de compra.

«Si no presenta un reembolso, los boletos que se han comprado serán válidos para el partido contra los chinos Taipei y el Líbano, sin la necesidad de pasos adicionales», escribió la declaración oficial de PSSI.

