Oficialmente se convierte en una ciudad hermana, la cooperación de barro de Jakarta-Kuala superando las inundaciones a la basura

Yakarta, Viva – Gobernador de DKI Yakarta, Pramono anung Wibowo hizo una visita oficial a Kuala LumpurMalasia, para asistir a los signos de la carta de intención hermana de la ciudad hermana entre el gobierno provincial (Pemprov) de DKI Yakarta y el Ayuntamiento de Kuala Lumpur. El evento se convirtió en un impulso importante para fortalecer las relaciones oficiales entre las ciudades mientras expandía la Red de Colaboración Internacional de Yakarta.

En sus comentarios, el gobernador Pramono expresó su gratitud para cumplir con la promesa que se transmitió al alcalde de Kuala Lumpur, Dato ‘Seri Maimunah, para visitar directamente.

La visita del gobernador Pramono a Kuala Lumpur, Malasia Foto : Relaciones públicas provinciales de DKI Jakarta

«Alhamdulillah, puedo cumplir con la promesa de que la Sra. Maimunah esté presente en Kuala Lumpur en el espíritu de fortalecer las relaciones de amistad como ciudades hermanas entre Yakarta y Kuala Lumpur. Somos vecinos cercanos, compartimos la historia y la cultura, y tenemos el mismo objetivo: construir un futuro sostenible para nuestros ciudadanos», dijo el gobernador Pramono, en Kuala Lumpur, el lunes, el lunes 11, 2025.

Esta firma convirtió a Kuala Lumpur en la tercera ciudad hermana que se formó con éxito en seis meses del mandato del gobernador Pramono Anung, después de haber establecido una asociación con Chungcheongnam-Do (Corea del Sur) y Heidelberg (Alemania).

El gobernador Pramono afirmó, Yakarta y Kuala Lumpur enfrentaron desafíos similares, que van desde la congestión del tráfico, aumentando las necesidades de servicio público, hasta la amenaza del cambio climático. Sin embargo, tiene una gran oportunidad para aprender unos de otros y apoyarse mutuamente.

A través de esta cooperación de la ciudad hermana, las dos ciudades acordaron fortalecer la colaboración en varios campos estratégicos, incluidos los bienestar y el bienestar comunitario, la prevención y la prevención. inundaciónConstrucción de edificios verdes y descarbonización de energía, transporte sostenible, gestión basuraasí como el intercambio cultural y el turismo.

Mientras tanto, el alcalde de Kuala Lumpur, Dato ‘Seri Maimunah, en sus comentarios expresó su aprecio por la visita del gobernador Pramono.

«La presencia del Padre en Kuala Lumpur es el gesto servil que apreciamos. La asociación entre Kuala Lumpur y Yakarta se está fortaleciendo, y soy optimista de que esta cooperación traerá beneficios concretos para ambas ciudades», dijo Maimunah.

Cerrando la reunión, afirmó el gobernador Pramono, la cooperación de Sister City no solo fue simbólica, sino que se convirtió en un foro concreto para superar los desafíos juntos y construir una ciudad dura, habitable y sostenible para las generaciones futuras.