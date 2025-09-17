Oficialmente se convierte en menpora, se considera que Erick Thohir lleva el viento del cielo para los deportes indonesios

VIVA – El fundador del Instituto de Fútbol, ​​Budi Setiawan, dijo la cita Erick thohir Como Ministro de Jóvenes y Deportes del presidente Prabowo Subianto como buenas noticias para el mundo de los deportes nacionales. Consideró la decisión de ser evidencia de la gravedad del gobierno para fijar el sistema deportivo indonesio.

«El nombramiento del Sr. Erick es como un aire fresco para los deportes indonesios en general, y específicamente para el fútbol», dijo Budi a los periodistas el miércoles 17 de septiembre de 2025

Según Budi, la elección del presidente Prabowo no era casual. Erick tiene un largo historial en el mundo de los deportes, que van desde el baloncesto, se ha desempeñado como presidente del Comité Olímpico de Indonesia, para ser confiable para ser miembro de COI. Incluso lideró los Juegos Asiáticos 2018 2018.

«Hasta ahora Menpora A menudo lleno de personas que no entienden el mundo del deporte. Ahora Sr. Erick. Su experiencia es mucho más profunda «, dijo Budi.

Budi es optimista de que Erick puede mejorar el sistema deportivo indonesio, que van desde el desarrollo de atletas, la mejora de los logros, hasta las oportunidades de apertura para los deportes que tienen un gran potencial a nivel internacional.

«El Sr. Erick puede superar el fracaso del sistema hasta ahora con la experiencia que tiene. Pak Prabowo debe haberlo considerado», dijo.

El problema duplicado de Erick como presidente general Pssi tampoco se ve como un problema. Budi enfatizó que no había reglas violadas, tanto en la ley como en los estatutos de la FIFA.

«La ley no prohíbe que el ministro se desempeñe como presidente de la rama deportiva. El último estatuto de la FIFA tampoco regula la prohibición. Incluso en muchos países, hay miembros de la familia real que dirigen la Federación de Fútbol», explicó Budi.

Además, destacó el tratamiento injusto que a menudo recibió Indonesia de AFC en varios torneos, incluido el nombramiento de un árbitro controvertido de Kuwait en el partido Equipo nacional En la cuarta ronda de los clasificatorios de la Copa Mundial 2026.

«Si Erick sirve como Menpora, estoy seguro de que AFC lo verá no solo como el presidente de PSSI, sino un símbolo del estado que tiene una conexión con la diplomacia entre naciones», concluyó.