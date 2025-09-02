Oficialmente se convierte en jugador de Manchester City, esto se dice Gianluigi Donnarumma

Manchester, Viva – Manchester City Completó oficialmente la transferencia del movimiento del portero Paris Saint-Germain (PSG) Gianluigi Donnarumma En el mercado de transferencias este verano.

El capitán del equipo nacional italiano recibió un contrato de cinco años o lo hizo sobrevivir en el estadio Etihad hasta julio de 2030.

«Haber firmado un contrato con Manchester City es un momento especial y orgulloso para mí. Me uní a un equipo lleno de talentos de clase mundial y el equipo dirigido por uno de los mejores gerentes en la historia del fútbol de Pep Guardiola», dijo Donnarumma, según la declaración oficial del club el martes.

«Este es el club que ha sido uno de los puertos de todos los jugadores de fútbol mundial. Admiro ver el Manchester City durante años, por lo que ahora estar jugando para el club es un gran honor y privilegio», dijo Donnarumma.

El ex portero de AC Milan fue instalado como sucesor de Ederson Moraes que decidió abandonar el club de la Liga Turca Galatasaray en el mercado de transferencias este verano.

Además, el nombre Donnarumma no está incluido en el proyecto a largo plazo de la era de Paris Saint-Germain Luis Enrique, aunque el portero de 26 años la temporada pasada pudo ofrecer a los campeones de la Liga de Campeones de Les Parisiens.

El PSG ahora confía más el puesto debajo del travesaño al portero francés Lucas Chevalier, quien se proyecta que ingrese al proyecto a largo plazo, después de ser traído de Lille al gastar 40 millones de euros.

Con condiciones que hicieron que Donnarumma perdiera el lugar principal, los ciudadanos hicieron un movimiento concreto al canjear la cláusula del jugador que se quedó para dejar una temporada de contrato. Manchester City pagó un total de 26 millones de libras para enganchar Donnaruma a Manchester.

«Todos aquí están muy ansiosos por dar la bienvenida a Gianluigi en el Manchester City y esperamos lo mejor para él durante su tiempo aquí con nosotros», dijo el director deportivo de Manchester City, Hugo Viana. (Hormiga)