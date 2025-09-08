VIVA – Equipo nacional Los Países Bajos obtuvieron con éxito una dramática victoria por 3-2 sobre Lituania en el Grupo de Clasificatorios de la Copa Mundial de 2026, el Duel G. Duel tuvo lugar en el estadio Darius y Girenas, Kaunas, el domingo 7 de septiembre de 2025.

La estrella de la victoria de De Oranje es Memphis Depay. El delantero de 31 años anotó dos goles mientras se aseguró de que ahora sea el estado del máximo anotador de todos los tiempos Equipo nacional holandés Con un puntaje de 52 goles, pasando el récord de Robin Van Persie.

Depay abrió la ventaja de los Países Bajos en el minuto 11 después de completar el pase de Cody Gakpo. Quinten Timber luego duplicó el marcador en el minuto 33 a través de su primer gol internacional.

Sin embargo, Lituania dio resistencia feroz. Las tropas de Edgaras Jankauskas pudieron igualar el marcador 2-2 en solo siete minutos. El puntaje de sorteo dura hasta el medio tiempo.

Los Países Bajos finalmente confirmaron tres puntos después de que Depay volviera a registrar su nombre en el marcador de 64 minutos. Continuando la Cruz de Dumfries de Denzel, su cabezazo no podía ser represado por el portero Edvinas Gertmonas. Este objetivo aseguró la posición holandesa en la parte superior de la clasificación del Grupo G.

Después del partido, Depay expresó su felicidad después de oficialmente el máximo anotador del equipo nacional holandés. No olvidó mencionar varias leyendas, incluidos ex atacantes Equipo nacional indonesio quien ahora es entrenador, Patrick Kluivertcomo una figura inspiradora.

«Estoy muy orgulloso y feliz de poder pasar a Robin (Van Persie como el máximo anotador del equipo nacional holandés). Agradezco a todos en el vestuario», dijo Memphis Depay a Dutch Television NOS.

Además, Depay también mencionó al entrenador del equipo nacional indonesio, Patrick Kluivert. Admitió porque Kluivert quería lograr lo mejor en el equipo nacional holandés.

«También quiero agradecer a ex compañeros de equipo como Klaas-Jan Huntelaar y Arjen Robben. Me inspiraron. Lo mismo se aplica a Patrick Kluivert. Gracias a él, quiero comunicarme con el equipo nacional holandés», continuó.

Depay, que ahora está fortaleciendo a los corintios, también confirmó que quería continuar demostrando a sí mismo a pesar de que a menudo era criticado por la inconsistencia.

«La gente a menudo pregunta, ¿qué debemos hacer con la posición de nuestro atacante? Pero en realidad tenemos un atacante que marcó muchos goles», explicó Memphis Depay.

«Traté de dejar que mis pies hablaran (en el campo), ni siquiera se deshacían de mí así», dijo el ex jugador del Manchester United.