Oficialmente, se confirma que Emil Audero está ausente del equipo nacional indonesio Bela vs Arabia Saudita e Irak

VIVA – Enfoques de pruebas pesadas Equipo nacional Indonesia. El escuadrón de Garuda ciertamente no puede ser fortalecido por el portero principal, Emil Daring Mulyadi, en la cuarta ronda de calificación 2026 Copa del Mundo contra Arabia Saudita e Irak.

Emil todavía está luchando con la lesión que sufrió. Nunca se recuperó y tuvo que permanecer en Italia para someterse al proceso de recuperación con su club, Cremonese.

«Hoy llamé a Emil. Se sometió a MRI y confirmó, desafortunadamente no pudo unirse a Arabia Saudita e Irak», dijo el entrenador Equipo nacional indonesioPatrick Kluivert, a través del canal oficial de YouTube del equipo nacional, viernes 3 de octubre de 2025.

Emil obtuvo la lesión durante la calefacción antes del partido de la Serie A 2025/2026 entre Como y Cremonese, el sábado 27 de septiembre de 2025.

La ausencia de Emil se convirtió en malas noticias para el equipo nacional indonesio. El portero de 28 años está en la mejor actuación. Desde que fue prestado por Como a Cremonese, inmediatamente se convirtió en la primera opción y parecía impresionante. De los cuatro partidos de la Serie A, Emil grabó con éxito dos veces una hoja limpia.

Patrick Kluivert no cubrió su decepción. Según él, la calidad de Emil se ha demostrado tanto en el club como en los uniformes de Garuda.

«Ese es un golpe de deslizamiento de tierra. Desde mi perspectiva, se ocupó muy bien de la meta. Tanto en Cremonse como cuando con el equipo nacional indonesio», dijo Kluivert.

Aun así, el entrenador trató de mantener la calma. Se aseguró de que el equipo nacional de Indonesia todavía tenía otras opciones en el sector del portero. Uno de ellos es Maarten Paes, que acaba de recuperarse de una lesión.

«Por otro lado, Maarten Paes está bien. Nos da confianza», agregó.

Esta lesión es claramente un gran revés para Emil. De hecho, estaba disfrutando del comienzo de una dulce temporada con Cremonese. El estado del préstamo de Como en realidad lo hizo confiable como el portero principal, y su desempeño ayudó a levantar el rendimiento del club promocional en la Serie A.

Sin embargo, el paso positivo se vio obligado a detenerse temporalmente. El equipo nacional indonesio ahora debe pelear sin su portero insignia cuando se enfrenta a dos oponentes pesados ​​en la cuarta ronda Calificación de la Copa Mundial 2026.