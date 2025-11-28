Oficialmente respirando aire libre, el ex director de ASDP Ira Puspadewi espera que la ley proteja a los profesionales

Jacarta – Director Principal del PT ASDP Ferry de Indonesia (Persero) para el período 2017-2024 Ira Puspadewi después de ser liberado del Centro de Detención de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (kpk) espera que el ordenamiento jurídico pueda proteger a los profesionales en el futuro.

Lea también: El Ministerio de Silvicultura revela acusaciones sobre el origen de los troncos arrastrados durante las inundaciones en Sumatra



«Nuestra esperanza para el futuro es que el orden legal en nuestro querido país pueda brindar una mejor protección a los profesionales, a los niños de la nación que realmente están haciendo un gran trabajo por la Indonesia que tenemos, la Indonesia que amamos y una Indonesia mejor», dijo Ira después de ser liberado del centro de detención del Comité para la Erradicación de la Corrupción (KPK) en Yakarta, el viernes.

Ira pronunció esta declaración en nombre del Director Comercial y de Servicios de PT ASDP para el período 2019-2024, Muhammad Yusuf Hadi, así como del Director de Planificación y Desarrollo de PT ASDP para el período 2020-2024, Harry Muhammad Adhi Caksono.

Lea también: El vicepresidente Gibran revela cuatro cosas que ha hecho el gobierno para afrontar los desastres en Sumatra





Ex director general de PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspadewi

Anteriormente fueron condenados en un caso de sospecha de corrupción en el proceso de cooperación empresarial y adquisición de PT Jembatan Nusantara por PT ASDP en 2019-2022. Luego son libres después de ser concedidos. rehabilitación por el Presidente Prabowo Subianto.

Lea también: Inundaciones y deslizamientos de tierra azotan Sumatra, la RPD insta al gobierno a declarar el estado de desastre nacional



«Gracias a todos. Por favor oren. Que todos trabajemos juntos como hijos de la nación para brindar lo mejor a esta nación», dijo al finalizar su declaración antes de responder a las preguntas de los periodistas que habían estado esperando su liberación desde el viernes por la mañana.

Anteriormente, los tres fueron acusados ​​en un caso de presunta corrupción en el proceso de cooperación empresarial y adquisición de PT Jembatan Nusantara por PT ASDP en 2019-2022.

Luego, el 6 de noviembre de 2025, Ira Puspadewi, cuando todavía era acusada, se declaró culpable en el juicio. Manifestó que no aceptó que lo tilden de perjudicial para el país.

Ira cree que la adquisición no perjudicará al país, pero será rentable porque conseguirá 53 barcos con permisos de explotación.

El 20 de noviembre de 2025, el panel de jueces condenó a Ira a 4 años y 6 meses de prisión, mientras que Yusuf y Harry fueron condenados a 4 años de prisión. Fueron condenados a causar pérdidas financieras estatales por valor de 1,25 billones de rupias.

Sin embargo, el juez principal Sunoto expresó una opinión disidente al considerar que las acciones de los tres acusados ​​no fueron actos criminales de corrupción.

El 25 de noviembre de 2025, el vicepresidente de la RPD de RI, Sufmi Dasco Ahmad, el ministro de Estado, Prasetyo Hadi, y el secretario del gabinete, Teddy Indra Wijaya, anunciaron que el presidente Prabowo había brindado rehabilitación a Ira Puspadewi y a los dos acusados ​​en el caso.