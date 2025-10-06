Oficialmente propuesto por DJ Bravy, Erika Carlina inmediatamente discutió la boda de los sueños

VIVA – Después de ser propuesto oficialmente por DJ Bravy en el escenario Synchronize Fest 2025, Erika Carlina Inmediatamente reveló la boda del sueño. Erika reveló esto a sus dos amigos, Rachel Ven y Fuji, quienes también estuvieron presentes en el momento en que fue propuesta por Valiente.

Después de bajar del escenario, la cara de Erika parecía feliz e inmediatamente pensó en el deseo de la boda de los sueños que soñaba. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

Erika Carlina propuesta por DJ Bravy en el escenario Synchronize Fest 2025 Foto : Instagram/SynchronizeFest

Según su expresión, Erika Carlina quiere casarse con el concepto de boda íntima. ¿Dónde solo asistirán amigos y amigos más cercanos?

«Quiero ser invitado por mis amigos, una boda íntima, así que ese es el punto», dijo Erika, citado del video en Instagram Story @Rachelven el lunes 6 de octubre de 2025.

No solo eso, Erika también pidió a los dos amigos que sean los novios en su boda. Se les pidió a Rachel y Fuji que sostuvieran la cola del vestido más tarde.

«Pero más tarde sostendrás la cola de mi vestido», dijo Erika pidiendo ayuda de los dos amigos.

Además, Erika también solicitó ayuda para encontrar vendedores de Rachel, como la restauración, etc.

«Eh, ayuda a encontrar catering así», dijo nuevamente.

Rachel Ven, quien fue hecha riendo por Erika, dijo que Erika parecía estar muy lista para prepararse para su matrimonio con Bravy. Luego, Erika también admitió que en realidad había organizado la planificación hasta ahora, pero nunca se había ido y pronto se daría cuenta con su matrimonio con DJ Bravy.

«Todavía no se ha organizado», dijo.