VIVA –

Futuro Marselín Ferdinan finalmente fue respondida. Se prestó el joven centrocampista del equipo nacional indonesio Oxford United al club de Eslovaquia, Como Treninpara una temporada completa.

«Oxford United puede confirmar que Marselino Ferdinan Unirse a las trincheras del Club de Eslovaquia de EE. UU. Hasta el final de la temporada «, escribió la declaración oficial del club, el sábado 6 de septiembre de 2025.

Este paso fue dado para dar a Marselino minutos para jugar regularmente. La razón es que, desde que se unió al comienzo de la temporada 2024/25, tiene mínimas posibilidades de actuar. Sus notas son solo dos juegos una vez en el campeonato y uno en la Copa FA con un total de 14 minutos de juego.

Como Trench en sí no es un club extranjero para los amantes del fútbol indonesio. En 2022, Witan Sulaeman Había defendido a este equipo durante la mitad de la temporada antes de finalmente regresar a casa a Persija Yakarta.

En la actualidad, Tencin se está desempeñando sorprendente en la Primera Liga de Fútbol de Eslovak, la competencia de castas más alta de Eslovaquia. Ocupan el segundo lugar en la clasificación, inversamente proporcional a la temporada pasada cuando tienen que pelear en el playoffs de descenso. En ese momento, Trench sobrevivió después de ganar 5-3 agregado sobre Zlate Moravce.

Junto con Trench, se espera que Marselino obtenga más horas de vuelo para permanecer perfeccionados mientras mantiene su desempeño para el equipo nacional indonesio.