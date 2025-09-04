Oficialmente, Kluivert anunció 2 nuevos nombres para unirse al equipo nacional indonesio antes del oponente de Taiwán

Jueves 4 de septiembre de 2025 – 19:06 Wib
VIVA – Entrenador Equipo nacional Indonesia, Patrick Kluivert Introduce dos nuevas municiones. Sin embargo, esta cifra no está en el campo, sino en las filas del cuerpo técnico.
Kluivert presentó oficialmente dos nuevas figuras, Tom Stevens y Mees Mulder, antes del juicio contra Taiwán el viernes 5 de septiembre de 2025.
Se cree que Stevens es el especialista en rendimiento de un jugador, reemplazando el papel de Sofie Imam Faizal, quien ahora está enfocado con el equipo nacional U-17.
«Tom Stevens es un especialista en rendimiento de un jugador. Ayudará a Quentin [Jacoba, pelatih fisik] Porque Sofie con el equipo nacional U-17 se está preparando para aparecer en la Copa Mundial Sub-17 en Qatar «, dijo Kluivert en el canal de YouTube Equipo nacional indonesioJueves 4 de septiembre de 2025.
Mientras tanto, Mulder llevará a cabo la tarea de ser un nutricionista. Se espera que la presencia de Mulder aumente el rendimiento de los jugadores de Garuda, tanto a nivel del equipo nacional como en la vida cotidiana.
«Su nueva tarea en este equipo como experto en nutrientes, experto en dieta. Es muy importante tener a alguien con experiencia. Uno, dos, incluso el cinco por ciento de su desempeño puede mejorar. Es beneficioso para usted y el equipo», dijo Kluvert.
No solo presentó un nuevo personal, Kluivert también dio la bienvenida a la presencia Alexander Zwiers quien ahora se desempeña como director técnico de PSSI. El nombramiento de Zwiers fue realizado directamente por el Presidente de PSSI, Erick Thohir.
Zwiers sinergia con Kluivert y el asesor técnico Jordi Cruyff en la construcción de la Fundación de Fútbol Indonesia.
«Alexander Zwiers tiene mucha experiencia en el mundo del fútbol, tanto federaciones como clubes. Se alegra que estés aquí. Este es un gran trabajo, pero estoy seguro de que podemos hacerlo juntos», dijo Kluivert.
