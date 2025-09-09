Oficialmente fuera del puesto, Sri Mulyani se disculpó por incorrecto y por falta durante el Ministro de Finanzas

Yakarta, Viva – La procesión de entrega de la posición de alias Sertijab Ministro de finanzas de Sri Mulyani Indrawati a Purbaya Yudhi Sadewaque se celebró en el Mezzanine Hall, Djuanda 1 Edificio, Ministerio de Finanzas, Central Yakarta, fue solemne y acompañado de una atmósfera de emoción.

Al dar un discurso, Sri Mulyani felicitó a Purbaya por el nuevo puesto cuyo terraplén. También transmitió sus disculpas a todos los empleados en el Ministerio de Finanzas, por todas sus deficiencias incorrectas y de las deficiencias mientras dirige el ministerio.

«No hay marfil que no esté agrietado, ningún humano es perfecto», dijo Sri Mulyani en una procesión de certijab en el Ministerio de Finanzas, Banteng Field, Central Yakarta, martes 9 de septiembre de 2025

Ministro de Finanzas, Sri Mulyani en el complejo del Palacio Presidencial

«Ciertamente, al llevar a cabo la confianza, hay una deficiencia, hay un malentendido. Y por eso, me disculpo humildemente», dijo.

Como una forma de apoyo para el nuevo Ministro de Finanzas, Sri Mulyani no olvidó rezar para que Purbaya pudiera llevar a cabo sus deberes y mandatos como el tesorero del Estado lo mejor posible.

Por lo tanto, se espera que su desempeño como Ministro de Finanzas realmente pueda ayudar a tener éxito en los programas presidenciales Prabowo SubiantoGestión dada finanzas estatales es muy vital y lleno de responsabilidad.

«Felicitaciones por llevar a cabo un mandato y responsabilidad muy importantes, a saber, administrar y mantener las finanzas estatales y liderar el Ministerio de Finanzas. Esperemos que Pak Purbaya tenga facilidad y ayude con éxito a Pak Prabowo», dijo Sri Mulyani.

Para terminar, también confió un mensaje a todos los seres humanos en las filas del Ministerio de Finanzas, para proteger siempre las finanzas del país como una estabilidad e instrumentos importantes. El objetivo no es otro que para realizar la justicia social para todas las personas indonesias.

«Ejecute la tarea de acuerdo con el mandato, profesional, competente y mantenga la integridad», dijo.