Oficialmente divorciado de Atalia, Ridwan Kamil obtiene la custodia de Arka

Jacarta – El Tribunal Religioso ha decidido el caso de divorcio entre el ex Gobernador de Java Occidental, Ridwan Kamil Y Atalia Praratya.

El veredicto se leyó el miércoles 7 de enero y decía que su matrimonio había terminado oficialmente.

La abogada de divorcios de Ridwan Kamil, Wenda Alwi, explicó que el panel de jueces concedió la demanda. divorciado propuesto por Atalia Praratya.

«Declarando que el matrimonio entre la señora Atalia y el señor Ridwan Kamil se rompió debido al divorcio e impuso un divorcio de 1 bain sughra a la señora Atalia», dijo Wenda Alwi a los periodistas.

Ridwan Kamil y Atalia Praratya

Wenda enfatizó que la decisión era un divorcio de Ridwan Kamil con Atalia Praratya que no tenía fuerza legal permanente.

«El divorcio 1 de Pak Ridwan Kamil a la señora Atalia Praratya ya ha sido decidido. Pero hay un período de gracia de 14 días para las partes si quieren apelar», explicó.

Añadió que si dentro de 14 días no hay más esfuerzos legales, entonces la decisión se mantendrá.

«Así que en los próximos 14 días esta decisión tendrá fuerza jurídica permanente», continuó Wenda.

Además de la decisión de divorcio, el panel de jueces también determinó que había una serie de acuerdos entre las dos partes que no fueron publicados en el dominio público.

«Otra decisión señaló que había acuerdos que no fueron publicados y el Panel de Jueces ordenó a las partes cumplir con lo acordado», dijo.

Wenda dijo que su partido recibió los resultados de la decisión alrededor de las 15.00 horas. «Recibimos los resultados esta tarde a las 3 en punto», dijo.

En cuanto a los bienes mutuos, Wenda confirmó que esta cuestión se había acordado mucho antes de que se registrara la demanda de divorcio ante el tribunal religioso.

«En términos de bienes compartidos, este ha sido un acuerdo desde antes de que se registrara la demanda en el tribunal religioso», dijo Wenda.

Insiste en que la separación de bienes comunes se hace voluntariamente por ambas partes.

«Así que hubo un acuerdo entre el señor Ridwan Kamil y la señora Atalia para separar los activos conjuntos», explicó.

Mientras tanto, en cuanto a la custodia de los hijos, Wenda explicó que se hicieron arreglos en función de la condición de cada niño.

«Para Neng Camillia (Zara), debido a que es adulta y vive en Inglaterra, está siendo criada junta», dijo.

En cuanto a Ananda Atrásel panel de jueces determinó que Ridwan Kamil se ocuparía temporalmente de él.