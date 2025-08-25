Oficialmente aumentando, este es un esquema de la nueva ciudad PBB-P2 Bogor

Bogor, Viva – Gobierno Bogor CityWest Java, preparando la regulación del alcalde (Perwali) como un seguimiento Impuesto Edificios de Tierra y Rural y Urbano (PBB-P2) a 0.25 por ciento

El jefe de la Agencia de Ingresos Regionales de la Ciudad de Bogor (Bappenda), Deni Hendana, dijo que el Perwali regularía la imposición de impuestos en las etapas basadas en el valor de venta del objeto fiscal (Njop).

Esta regla se preparó para compensar la aplicación de una sola tarifa de 0.25 por ciento de acuerdo con las enmiendas al Reglamento Regional No. 11 de la Ciudad de Bogor de 2023 sobre los impuestos regionales y las gravámenes regionales, que habían sido ratificados a través de la reunión plenaria de DPRD el 15 de agosto.

Anteriormente, la imposición de diferentes tarifas que van desde 0.10 por ciento para NJOP RP100 millones RP250 millones, 0.125 por ciento para RP250 millones de RP500 millones, 0.15 por ciento para RP500 millones RP1, 0.175 por ciento para RP1 mil millones RP2 mil millones, 0.20 por ciento para RP2 Billón de RP5 mil millones, hasta 0.225 por ciento para RP1 mil millones RP10 millones de RP10.

En el nuevo borrador de Perwali, la imposición de tarifas se dividirá en siete niveles:

40 por ciento para NJOP IDR 100–250 millones

50 por ciento para NJOP RP. 250-500 millones

60 por ciento para NJOP IDR 500 millones -rp1 mil millones

70 por ciento para NJOP IDR de 1 a 2 mil millones

80 por ciento para NJOP IDR 2–5 mil millones

90 por ciento para NJOP IDR 5-10 mil millones

100 por ciento para NJOP por encima de RP10 mil millones

Deni afirma que la nueva fórmula en Perwali no se suma a la carga de los impuestos públicos.

«Esto es solo un cambio en la composición. Lo que era multitariff con una base para la imposición ahora se ha convertido en una tarifa con la imposición múltiple. Los resultados siguen siendo los mismos», dijo Deni Hendana.

Según Deni, la Enmienda de las Naciones Unidas Perda ha sido aprobada oficialmente por el DPRD y solo está esperando la numeración. Mientras tanto, Perwali todavía está en la etapa de preparación y pronto se emitirá.

Previamente, Alcalde de Bogor Dedie A. Rachim confirmó el aumento de las tarifas PBB-P2 en la nueva regulación. Él dijo que, además de PBB-P2, el gobierno de la ciudad también estaba preparando una estrategia de intensificación de ingresos de otros sectores.

«Es cierto que hay un aumento en los aranceles de la ONU en la nueva regulación. También estamos preparando la intensificación de los ingresos intensificación del impuesto de desarrollo 1 (PB1), como impuestos de restaurantes, cafeterías, entretenimiento, hoteles y estacionamiento», dijo Dedie