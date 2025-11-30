Oficiales de la época de la dictadura se manifiestan en Argentina, insinuando un cambio político







Ex oficiales militares que sirvieron en la brutal dictadura de Argentina y sus familias organizaron una inusual manifestación el sábado para presionar por la liberación de sus compañeros oficiales encarcelados por abusos contra los derechos humanos cometidos durante el gobierno de la junta de 1976-1983. La manifestación del sábado fue vista como una provocación en el país del Nunca Más, el lema que representa el compromiso de Argentina de «nunca más» volver al autoritarismo.

Aumentando aún más las tensiones, los oficiales se reunieron en la Plaza de Mayo, el sitio histórico de protestas de mujeres que buscaban a niños que habían sido secuestrados, detenidos y «desaparecidos» por la junta. Dando vueltas por la plaza en protesta silenciosa todos los jueves durante décadas, las mujeres se hicieron conocidas como las Abuelas de Plaza de Mayo.

Para los críticos de los oficiales del ejército, incluidas decenas de contramanifestantes que también acudieron en masa a la Plaza de Mayo en el centro de Buenos Aires el sábado, la descarada manifestación marcó una señal preocupante de que estaban empezando a aparecer grietas en el consenso nacional de Argentina sobre el sangriento legado de la dictadura.

El presidente Milei promete poner fin a la demonización del ejército

En un cambio dramático con respecto a administraciones anteriores, el presidente de derecha Javier Milei ha justificado frecuentemente el terrorismo de estado de la dictadura como una guerra desordenada contra guerrillas de izquierda. Su vicepresidenta, Victoria Villarruel, es hija de un teniente coronel argentino y una abogada ultraconservadora que pasó años abogando por las fuerzas armadas y los argentinos asesinados por la guerrilla de izquierda «aquellos que ella llama «otras víctimas«del terrorismo.

La presión del gobierno para que se reconsideren los crímenes cometidos por la dictadura ha enfurecido a los grupos de derechos humanos, que lo ven como un esfuerzo por legitimar las matanzas extrajudiciales sistemáticas de civiles por parte de los militares. Se estima que la junta mató o desapareció hasta 30.000 argentinos.

Milei tomó otra medida polémica la semana pasada cuando nombró al jefe del Estado Mayor del Ejército, el teniente general Carlos Alberto Presti, como nuevo ministro de Defensa de Argentina.

Su oficina dijo que esto convierte a Presti en el primer oficial militar desde el regreso de Argentina a la democracia en 1983 en ostentar un título ministerial, «inaugurando una tradición que esperamos que el liderazgo político continúe» y «poniendo fin a la demonización de nuestros oficiales».

Los partidarios de los militares envían un mensaje

Que la sociedad argentina roba a los militares el respeto que merecen fue una queja común entre los manifestantes que se reunieron el sábado para cantar el himno nacional y levantar pancartas exigiendo la libertad de los colegas encarcelados. «Exigimos la reivindicación moral de todos los veteranos», dijo María Asunción Benedit, la organizadora de la manifestación cuyo difunto esposo, un capitán del ejército, ayudó a liderar una brutal campaña en 1975 contra las guerrillas en la provincia norteña de Tucumán.

«El pueblo argentino sigue la narrativa oficial. ¿De quién es la narrativa? La del enemigo, la terroristas«, aquellos que lucharon contra nuestros soldados», dijo, refiriéndose a cómo los gobiernos peronistas de izquierda de principios de la década de 2000 hicieron de la recuperación de la memoria de la dictadura y la búsqueda de justicia para los perpetradores una característica distintiva de sus administraciones.

«Es un poder judicial militante y activista», dijo Benedit. Ella y otros blandían pañuelos negros, una respuesta cargada a los pañuelos blancos bordados con los nombres de los niños desaparecidos que tradicionalmente usan las Abuelas de Plaza de Mayo. A diferencia de otros países latinoamericanos que ofrecieron amnistía a quienes cometieron crímenes militares después de restaurar la democracia, Argentina ha juzgado y sentenciado a más de mil oficiales y oficiales del ejército por su participación en el terrorismo de Estado, muchos de ellos a cadena perpetua. Cientos todavía están esperando juicio.

Pedro Nieto, un veterano de la dictadura que viajó 36 horas desde la provincia norteña de Salta para asistir a la manifestación del sábado, dijo que sentía que estaba enviando un mensaje potente al pedir la liberación de sus colegas encarcelados en la simbólica Plaza de Mayo. «Estamos orgullosos de haber luchado y eliminado a los terroristas», afirmó.

Una contraprotesta indica una indignación más amplia

Alejandro Pérez, cuyo tío fue secuestrado y desaparecido por la dictadura, dijo que le aterraba ver a veteranos como Nieto que participaron en la letal represión estatal «aquí frente a la casa de gobierno, protegidos por policías, protegidos por vallas, poder realizar un evento para exigir la liberación de los pocos genocidas presos».

La policía acordonó la manifestación de los ex militares, manteniéndolos a una distancia segura de los enojados contramanifestantes que gritaban insultos y sostenían carteles con lemas como «Nunca más» y «los 30.000 están presentes». «Lo sientes en los huesos», dijo Pérez, empapado por la lluvia mientras marchaba entre defensores de los derechos humanos y organizaciones de izquierda.

Las manifestaciones en duelo se producen un día después de que el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas entregara un informe en Ginebra que generó alarma sobre el desmantelamiento por parte del gobierno de Milei de programas que habían investigado las acciones militares durante la dictadura así como «sus recortes presupuestales a varias instituciones que trabajan en temas de memoria, verdad y justicia».

Al dirigirse a la reunión anual del comité de tortura de la ONU a principios de este mes, Alberto Baños, el principal funcionario de derechos humanos de Milei, cuestionó las conclusiones del informe e insistió en que su gobierno estaba comprometido con una «memoria histórica completa, imparcial y no invasiva». «Quiera o no, la defensa de los derechos humanos se convirtió en un negocio y eso no lo toleraremos», afirmó.

