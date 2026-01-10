Oficiales de ICE abren fuego en Oregon, dos heridos afuera del hospital de Portland



Oficiales de ICE abren fuego en Oregon, dos heridos afuera del hospital de Portland

Agentes federales de inmigración dispararon e hirieron a dos personas en un vehículo afuera de un hospital en Portland, Oregon, el jueves, un día después de que un oficial matara a tiros a un conductor en Minnesotadijeron las autoridades.

El Departamento de Seguridad Nacional describió al pasajero del vehículo como «un extranjero ilegal venezolano afiliado a la red transnacional de prostitución Tren de Aragua» que había estado involucrado en un tiroteo reciente en Portland.

Vance culpa a la víctima

Vicepresidente JD Vance ha culpado de la muerte a tiros de una mujer de Minneapolis por parte de un oficial de inmigración a «una red de izquierda», a los demócratas, a los medios de comunicación y a la mujer que fue asesinada mientras las protestas relacionadas con su muerte se extendían por todo el país.

