Oficiales de ICE abren fuego en Oregon, dos heridos afuera del hospital de Portland







Agentes federales de inmigración dispararon e hirieron a dos personas en un vehículo afuera de un hospital en Portland, Oregon, el jueves, un día después de que un oficial matara a tiros a un conductor en Minnesotadijeron las autoridades.

El Departamento de Seguridad Nacional describió al pasajero del vehículo como «un extranjero ilegal venezolano afiliado a la red transnacional de prostitución Tren de Aragua» que había estado involucrado en un tiroteo reciente en Portland.

Vance culpa a la víctima

Vicepresidente JD Vance ha culpado de la muerte a tiros de una mujer de Minneapolis por parte de un oficial de inmigración a «una red de izquierda», a los demócratas, a los medios de comunicación y a la mujer que fue asesinada mientras las protestas relacionadas con su muerte se extendían por todo el país.

