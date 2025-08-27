Oficial, Thom Haye se une a Persib Bandung

VIVA – Perseguidor Bandung finalmente introdujo estrellas Equipo nacional Indonesia, Thom Hayecomo un nuevo recluta. De manera única, este anuncio se realizó de una manera diferente a través de transmisiones de noticias especiales en Tvri West Java, miércoles por la tarde 25 de agosto de 2025

Leer también: ¿Persib anunció oficialmente que Thom Haye hoy?



En el programa, Maung Bandung no solo presentó a Thom Haye, sino también al defensor italiano, Federico Barba.

Se proyecta que Barba fortalecerá la línea de fondo de PERSIB. Se cree que su presencia se suma a la sólida defensa del equipo de Bojan Hodak.

Leer también: Kemenpora posee IEC en Makassar, los partidarios son la clave del progreso de la industria deportiva



Mientras tanto, Thom Haye seguramente será un nuevo motor de Persib. El jugador apodado «El profesor» se conoce como el cerebro del juego Equipo nacional indonesio Y será trazado como general del centro del campo.

«El profesor, el cerebro del juego del equipo nacional indonesio, Thom Haye», dijo Prabu, la figura del tigre que apareció en el anuncio.

Leer también: ¿Arhan y Azizah ya no han intimidad desde 2024? Estos son los 5 beneficios de las relaciones matrimoniales para los futbolistas.



Con la incorporación de estos dos nuevos jugadores, Persib Bandung El más seriamente mirando la competencia de la Liga 1 2025/2026.