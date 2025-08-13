Tailandia, Viva – Bek Equipo nacional indonesio, Sandy Walshoficialmente unido con Buriram United Para la Temporada de Competencia de la Liga Thai 1 2025/2026. Esta certeza se reveló a través de la actualización de la lista oficial de escuadrones en el sitio de la Liga Thai, así como cargas de varios medios deportivos internacionales, incluidos TransferMarkt y Thai Media, Think Curve.

Buriram United reclutó a Sandy Walsh por solo unos días antes del saque inicial de la Liga Thai 1. El jugador de 30 años defendió anteriormente al club de la Liga Japonesa, Yokohama F. Marinos, pero al menos tuvo minutos de jugar en J. League. Se dice que la decisión de mudarse a Tailandia es un paso para tener más oportunidades de jugar.

En Buriram, Sandy se unirá a su compañero de equipo en el equipo nacional indonesio, Shayne Pattynama. El club con sede en la provincia de Buriram también es conocido como uno de los gigantes de la Liga Tailandesa con tradiciones de campeonato, así como de manera rutinaria en competiciones asiáticas como la Liga de Campeones de la AFC.

La presencia de Sandy Walsh en Buriram United fue bienvenida por los comentarios de varios ciudadanos. Algunos evalúan este movimiento es un paso realista en aras de jugar minutos, mientras que otros lo consideran una disminución en el nivel de J.League. Aun así, Buriram sigue siendo el mejor club del sudeste asiático que tiene una atmósfera de alta competitiva.

Con su experiencia internacional, se espera que Sandy pueda fortalecer la línea de fondo de Buriram United mientras mantiene su desempeño para el equipo nacional indonesio en el próximo evento internacional.